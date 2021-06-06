Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка.

Они уже дали имя дочери — Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки — принцессы Дианы.

Мама и девочка чувствуют себя хорошо.

Королевские советники призвали герцога и герцогиню Сассекских отказаться от своих титулов после последнего “позорного” интервью принца Гарри, в котором он в очередной раз раскритиковал королевскую семью.

Придворные королевы Елизаветы II сообщили ей о своем возмущении, охарактеризовав ситуацию как растущее ощущение “растерянности и предательства”.