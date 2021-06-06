Журналистика — это не просто профессия, а образ жизни. Именно поэтому сериалы про журналистов – всегда захватывающие, интересные и интригующие. Они позволяют увидеть жизнь работников медиа изнутри.

Топ-5 сериалов о журналистике — смотрите в подборке на Фактах ICTV.

Образцовые бунтарки (2015)

В сериале главные героини – три девушки, которые работают в редакции нью-йоркского еженедельника News of the Week. Они постоянно борются с дискриминацией со стороны мужчин, однако попадают в самые необычные ситуации.

История об одном телеканале, который пытается удержаться среди лучших в Нью-Йорке. В центре сюжета телеведущий, который стал вредным после ухода всей его команды. На главе с новой стоит его бывшая девушка, с которой он должен работать.

Час (2011)

Сериал о всемирно известном телеканале BBC, в прямом эфире которого журналисты пытаются освещать мировые события. Все журналисты преданы работе, однако им приходится слушать правила правительства, и забыть о независимой журналистике.

Острые предметы (2018)

Сериал по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн. История рассказывает об одной журналистке криминальной хроники, которая мечтала о карьере в одном из популярных изданий. Для того, чтобы получить эту работу, девушку отправили на расследование убийства.

Мерфи Браун (1988)

Сериал показывали на протяжении 10 лет. В центре сюжета известная журналистка, которая с легкостью справляется даже с самыми сложными задачами. У нее есть большая поддержка среди коллег, а благодаря своей харизме ей с легкостью удается найти общий язык с любым человеком.

10 стереотипов о работниках СМИ

О сотрудниках СМИ как о специалистах любой сферы существует много стереотипов. Например, что журналисты всегда все знают и могут или журналисты не склонны к сопереживанию и многое другое.

Так ли это помогут разобраться Факты ICTV, а также развенчают самые популярные мнения о работниках медиаиндустрии — детальнее в нашем материале.