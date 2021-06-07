Коридор затмений (26 мая — 10 июня 2021) — как влияет на человека

Подробный гороскоп на коридор затмений составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Уже сегодня начинается коридор затмений (26 мая – 10 июня 2021) — это важный период, который может повлиять на судьбу каждого из нас. В эти дни нужно ответственно отнестись к планированию своего будущего. То, что происходит в этот период, будет иметь большое значение на многие годы вперед.

Как коридор затмений может повлиять на человека, Фактам ICTV рассказала астролог Марина Скади.

26 мая в 14.19 по киевскому времени будет Полное Лунное затмение, которое и откроет коридор. В этот день лучше избавиться от негативных мыслей, начать анализировать и находить оптимальные решения.

Чтобы улучшить свою жизнь, в Лунное затмение 26 мая нужно попытаться изменить отношение к имеющемуся положению вещей, а также избавиться от всего устаревшего.

Возможно, в этот период вам будет сложно понять свои чувства и эмоции, а пищеварительная система и психика будут находиться под напряжением. Больше это повлияет на женщин и детей.

Но лунные затмения — это идеальный период для того, чтобы привлечь в свою жизнь материальные блага, улучшить здоровье и отказаться от вредных привычек.

2 июня 2021 года – важная дата между затмениями 26 мая и 10 июня, которая попадает на период ретроградного Меркурия. Это энергетически сильный день, в который нужно быть готовым к самым непредсказуемым жизненным поворотам.

В этот коридор затмений необходимо проанализировать свою жизнь, извлечь определенные уроки, понять и признать совершённые ошибки, внести коррективы и смело двигаться в направлении реализации целей.

Также сложным периодом для всех станет первая декада июня. Примерно с 1 по 5 июня будет ощущаться противостояние Марса и ретроградного Плутона. Особенно сильно это проявится 5 июня в 22:45 по киевскому времени.

В эти дни стоит быть очень осторожным, поскольку аварии, громкие преступления, протесты, эскалации военных конфликтов – наиболее вероятные события первой декады июня.

Также вы можете ощущать душевное напряжение и повышенную конфликтность. Это неудачный период для решения проблем, распределения прибыли, брака или любовных отношений.

10 июня в 13:42 по киевскому времени произойдет Кольцевое Солнечное затмение, которое можно охарактеризовать как прояснение.

В этот день вы можете быть очень эмоциональными, тревожными и волнительными. Но если работать над собой и пытаться избавиться от внутренних блоков, у вас появятся благоприятные возможности для будущего. Период Солнечного затмения идеально подходит для обучения, получения информации и общения.

Затмения 26 мая и 10 июня принадлежат к серии Сароса 5 N, которая способствует проявлению скрытых талантов и способностей. В целом серия 5 N благоприятная, но поскольку ретроградный Меркурий и оппозиция Плутона с Марсом в этот коридор затмений вносят напряжение, то стоит быть готовым к тому, что жизненные силы могут проверяться в экстремальных ситуациях.

Лунный календарь на июнь 2021

В основе лунного календаря лежит период смены фаз Луны. В июне 2021 на человека и природу повлияют различные события.

Негативными будут дни, когда на небе будет новолуние, полная Луна, его первая или последняя четверть. В это время взаимодействие Луны и Солнца будет особенно сильным.

Детальный лунный календарь на июнь 2021, который укажет на благоприятные, нейтральные и негативные дни, смотрите на Фактах ICTV.