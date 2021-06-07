В Украине появятся новые дорожные знаки

Новые дорожные знаки, соответствующие ДСТУ 4100:2021, появятся на дорогах Украины с 1 ноября 2021 года.

Что изменится в соответствии с новыми стандартами безопасности в части Безопасности дорожного движения:

изображение дорожных знаков приведено в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах, а также дополнено новыми дорожными знаками;

внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;

будут введены новые дорожные знаки Автозаправочные/Электрозарядные станции, таблички — Место для зарядки электромобилей, Платная дорога и Конец платной дороги.

Добавлен раздел, в котором указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах. Введен отдельный дорожный знак для обозначение диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Также появятся новые дорожные знаки и таблички, которые регулируют движение велосипедистов.

Кроме всего прочего, изменены знаки индивидуального проектирования — шрифт, форма стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта и реки.

Новые дорожные знаки в Украине: когда появятся и как будут выглядеть / 2 фотографии

Изменения вступают в силу в соответствии с приказом ГП УкрНДНЦ от 26.05.2021 № 191 с 1 ноября 2021 года Национальный нормативный документ ДСТУ 4100:2021 Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения, который разработан на замену ДСТУ 4100: 2014.

Новые правила выдачи номеров на авто

МВД Украины приняло приказ от 2 марта 2021 № 166. Согласно ему, устанавливаются единые образцы государственных номерных знаков и требования к ним. Нововведения призваны оптимизировать процесс выдачи номерных знаков и сэкономить бюджетные средства.

Детальнее о новых правилах выдачи номеров на авто — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Укравтодор