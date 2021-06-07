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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Какой праздник 8 июня

8 червня свято

8 июня 2021 православные христиане чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, в народе этот праздник получил название Карп-карполов.

Наши предки считали, что поймать в этот день карпа — большая удача, а епископ, в честь которого назвали этот праздник, живший в I веке, был учеником и последователем апостола Павла.

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Карп многих обратил в православную веру и всегда был верен христианским традициям, но некоторые люди не хотели мириться с его учениями, поэтому жестоко убили епископа.

Народные приметы на 8 июня:

  • Лягушки громко квакают — стоит ждать дождей в ближайшее время;
  • раки выходят за берег реки — к дождям и непогоде;
  • если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро холодным будет;
  • если на Карпа много комаров — погода будет хорошей;
  • утки ныряют в воду и плещутся в ней очень активно — будет дождь.

Что нельзя делать:

  • Нельзя подметать пол и убирать после захода солнца.
  • Не стоит покупать что-то ценное, отправляться в дорогу, принимать важные решения.

Церковный календарь на июнь 2021

В июне этого года православных христиан ожидают много больших праздников, в первую очередь это День Святой Троицы и День Святого духа.

Чтобы узнать, когда празднуют эти даты и не пропустить другие важные события, смотрите календарь Фактов ICTV на июнь 2021 года.

Фото: Dreamstime

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