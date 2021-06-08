День ангела Елены в 2021 году приходится на 8 июня. В переводе с греческого имя Елена переводится как солнечный луч.

Женщины с таким именем жизнерадостные, добрые и веселые, однако раскрыться полностью они могут только близким людям. Среди отрицательных черт характера Елен – нерешительность и изменчивость.

Елены способны обвораживать и притягивать, но нуждаются в тепле и ласке. У них есть врожденное чувство прекрасного. Они любопытны и отлично запоминают все, что оказывается в их поле зрения.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС, чтобы вы порадовали дорогих вам девушек и женщин.

СМС-поздравления с днем ангела Елены

С днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

***

С днем ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

***

С днем ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он от беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Тебе помогут чем-нибудь!

Поздравления в открытках с днем ангела Елены

Сколько выходных будет на Троицу 2021

Праздник Троицы в Украине является государственным праздником. Поскольку выпадает он на воскресенье, 20 июня, украинцы согласно постановлению правительства будут иметь дополнительный выходной.

Подробнее о том, сколько выходных будет на Троицу 2021, читайте в материале Фактов ICTV.