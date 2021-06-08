День ангела Елены в 2021 году приходится на 8 июня. В переводе с греческого имя Елена переводится как солнечный луч.
Женщины с таким именем жизнерадостные, добрые и веселые, однако раскрыться полностью они могут только близким людям. Среди отрицательных черт характера Елен – нерешительность и изменчивость.
Елены способны обвораживать и притягивать, но нуждаются в тепле и ласке. У них есть врожденное чувство прекрасного. Они любопытны и отлично запоминают все, что оказывается в их поле зрения.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС, чтобы вы порадовали дорогих вам девушек и женщин.
СМС-поздравления с днем ангела Елены
С днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.
***
С днем ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
***
С днем ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он от беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.
***
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Тебе помогут чем-нибудь!
Поздравления в открытках с днем ангела Елены
Сколько выходных будет на Троицу 2021
Праздник Троицы в Украине является государственным праздником. Поскольку выпадает он на воскресенье, 20 июня, украинцы согласно постановлению правительства будут иметь дополнительный выходной.
Подробнее о том, сколько выходных будет на Троицу 2021, читайте в материале Фактов ICTV.