Потенциально опасный астероид 2021 GM4 пролетит 1 июля на минимальном расстоянии от Земли – в 12 раз дальше, чем расстояние от Луны до нашей планеты.

Его длина составляет 150 м – это больше, чем футбольное поле (120 м).

Сейчас он передвигается со скоростью 6,3 км/с, или 22 680 км/ч.

В NASA уверяют, что этот астероид не представляет угрозы для Земли.

14 мая 2021 года мимо Земли пролетел чуть поменьше астероид — длиной около 118 м.

Космическое тело передвигалось на расстоянии чуть больше чем в 15 раз между Землей и Луной.

Астероид 2015 KJ19 также не представлял угрозы для планеты, однако в случае падения такие крупные небесные тела способны сравнять с землей маленький город.

Источник: Express