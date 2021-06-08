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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Погода не улучшается: синоптики предупредили о грозах

Погода ICTV

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий в Украине.

Прежде всего 8 июня синоптики прогнозируют грозы (1 уровень опасности — желтый).

По данным Укргидрометцентра, также ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областях.

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Синоптики призывают украинцев быть осмотрительными и по возможности пересидеть непогоду дома.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине на этой неделе будет дождливой, к тому же ожидаются грозы. Только в некоторые дни непогода может обойти Закарпатскую область.

Несмотря на погодные условия, одновременно температура воздуха будет теплой. Смотрите полный прогноз погоды в Украине на неделю на сайте Факты ICTV.

Источник: ГСЧС

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