Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Троица в 2021 году выпадает на 20 июня.

За день до этого не менее важная дата — Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых.

Другое название этого праздника — Родительская суббота: в этом году она приходится на 19 июня.

Не менее важным является Петров пост или же Петровка. Каждый год его продолжительность меняется, в целом пост может длиться от восьми до сорока двух дней.

На Петров пост Церковь советует верующим отказаться от мясных и молочных продуктов, а каждую среду и пятницу — от рыбы. В 2021 году Петров пост продлится четырнадцать дней — с 28 июня до 11 июля.

Первый месяц лета собрал немало важных христианских дат. Подробный православный календарь на июнь 2021 — далее в материале.

Церковные праздники в июне 2021

1 июня — преподобного Корнилия, чудотворца Комельского, Благоверного великого князя Димитрия Донского

2 июня — мучеников Фалалея, Александра и Астерия

3 июня — равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены, памяти Владимирской иконы Божией Матери

4 июня — память II Вселенского Собора, мученика Василиска

5 июня — преподобной Ефросинии, княжны и игуменьи Полоцкой

6 июня — воскресенье шестое после Пасхи, исцеление слепорожденного, Святой Блаженной Ксении Петербургской

7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи

8 июня — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея

9 июня- праведника Иоанна Русского

10 июня — Вознесение Господа Бога Иисуса Христа, преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского

преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского 11 июня — Псково-Печерской иконы Божией Матери Споручница грешных, святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского

12 июня — преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской

13 июня — воскресенье седьмое после Пасхи, отцов I Вселенского Собора

14 июня — праведного Иоанна Кронштадтского

15 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери

16 июня — Перенесение мощей царевича Димитрия из Углича в Москву

17 июня — святителя Митрофана, 1-го патриарха Константинопольского

18 июня — Игоревской иконы Божией Матери

19 июня — Троицкая поминальная суббота , Пименовской иконы Божией Матери

, Пименовской иконы Божией Матери 20 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского

Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского 21 июня — День Святого Духа, сплошная седмица, пост отменяется

22 июня — преподобного Кирилла, игумена Белоезерского

23 июня — Собор Рязанских Святых, Собор Сибирских святых

24 июня — иконы Божией Матери Споручница, грешных апостолов Варфоломея и Варнавы

25 июня — преподобного Онуфрия Великого

26 июня — мученицы Акилины

27 июня — воскресенье первое после Пятидесятницы, всех святых, заговенье на Петров пост

28 июня — н ачало Петрова поста

29 июня — святителя Тихона, епископа Амафунтского

30 июня — мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских

Праздники в июне 2021

Кроме церковных праздников, в первом месяце лета есть много других праздничных дат.

В полном календаре праздников на июнь 2021 отмечены День защиты детей, День журналиста, День донора и многие другие.

22 июня Украина будет отмечать День скорби и чествования памяти жертв войны.

Эту дату выбрали не просто так: именно 22 июня 1941 Третий Рейх напал на СССР, развязав затяжную и жестокую немецко-советскую войну.