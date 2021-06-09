Кольцевое солнечное затмение ожидается 10 июня 2021 года. Именно оно завершает летний сезон затмений. Это период некоторого подведения итогов. Хотя на этом не заканчиваются затмения на оси Близнецы – Стрелец. Поэтому представителям этих знаков пока не стоит расслабляться, так как последнее затмение на этой оси ожидается 4 декабря 2021 года.

Подробный гороскоп составила астролог Анастасия Корытцева.

Особенности кольцевого солнечного затмения

В это время ваше прошлое выйдет на первый план, так как управителем этого затмения будет ретроградный Меркурий. Приготовьтесь к тому, что будут всплывать темы из прошлого, экс-парнеры или переживания, которые были раньше.

Также вы можете обнаружить проблему, которую так и не смогли решить за многие годы. Поэтому этот период поможет закрыть этот вопрос.

Солнечное затмение может стать и толчком к чему-то новому, к инициативе, к новым проектам. Хотя все это будет сопровождаться ретро-оттенками. Чтобы приступить к новому – необходимо разобраться со старым.

Отличной практикой для этого периода будет написание биографии. Это не означает, что нужно садиться за написание книги. Ваша задача — изложить свое прошлое в виде схемы, хронологии или списка. Это то, что поможет вам в работе над собой. Это поможет вам понять, в том ли направлении вы движетесь.

Кроме того, в это время могут рухнуть иллюзии, которые сопровождали вас по жизни. Это может быть болезненно, но это время рано или поздно должно прийти.

Затмение может обратить ваше внимание на действительно важные моменты. Хотя Меркурий может привнести много недостоверной информации в вашу жизнь. Будьте готовы к манипуляциям, фейкам и запутанным ситуациям. Важно критично оценивать обстановку.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий случается три раза в год. В 2021 году его первый период пришелся на 30 января — 21 февраля. Второй — на 30 мая — 23 июня. Третий — на 27 сентября — 18 октября.

Детальнее о том, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека — читайте на Фактах ICTV.