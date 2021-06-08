Вознесение Господне в 2021 христиане восточного обряда будут отмечать 10 июня.
Праздник ежегодно выпадает на 40-й день после Пасхи. Неизменным является только день праздника – четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.
Так назван он потому, что Иисус Христос на сороковой день после воскресения, представ перед апостолами в Иерусалиме на горе Элеон, вознесся на небо.
Именно поэтому во все дни от Пасхи до Вознесения приветственными словами являются Христос воскрес! Воистину воскрес!
В день Вознесения Господнего во всех храмах совершаются торжественные службы, а паломники посещают гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда поднялся на небо Иисус Христос.
Сколько выходных будет на Троицу 2021
В 2021 году праздник Троицы будут отмечать в воскресенье, 20 июня, на 50-й день после Светлого Воскресения Христова.
Согласно постановлению правительства, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день.
Подробнее о том, сколько выходных будет на Троицу 2021, читайте в материале Фактов ICTV.