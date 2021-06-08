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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 9 июня

День дружби

9 июня в Украине нет официальных праздников, а в мире отмечается Международный день друзей.

В церковном календаре — это день памяти святой Федоры, которая пострадала за свою веру в Христа при императоре Диоклетиане.

Приметы на 9 июня

  • Урожай овса будет хорошим, если цветение на рябине богатое.
  • Дождь стоит ожидать, если за окном светит солнце, а дятел стучит.
  • К дождю также шум в лесу в безветренную погоду.
  • Духота во время восхода солнца — к ненастью.
  • Ночная роса долго не высыхает — к грозе.
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Что нельзя делать 9 июня

  • Сон с 8 на 9 июня несет предсказание, которое никому нельзя рассказывать.
  • Нельзя пренебрежительно относиться к здоровью, перенапрягаться на работе.
  • Сегодня не желательно решать серьезные дела. Это не приведет к желаемому успеху.

Именины 9 июня

День ангела сегодня празднуют: Иван, Анастасия, Диана и Людмила.

Праздники в июне 2021

Первый месяц лета щедр на праздники. 20 июня украинцы будут праздновать Троицу, а 28 числа — День Конституции Украины.

Благодаря им будет два дополнительных выходных.

Все праздники мы собрали в календаре на июнь 2021 на Фактах ICTV.

 

Фото: Pixabay

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