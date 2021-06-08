9 июня в Украине нет официальных праздников, а в мире отмечается Международный день друзей.
В церковном календаре — это день памяти святой Федоры, которая пострадала за свою веру в Христа при императоре Диоклетиане.
Приметы на 9 июня
- Урожай овса будет хорошим, если цветение на рябине богатое.
- Дождь стоит ожидать, если за окном светит солнце, а дятел стучит.
- К дождю также шум в лесу в безветренную погоду.
- Духота во время восхода солнца — к ненастью.
- Ночная роса долго не высыхает — к грозе.
Что нельзя делать 9 июня
- Сон с 8 на 9 июня несет предсказание, которое никому нельзя рассказывать.
- Нельзя пренебрежительно относиться к здоровью, перенапрягаться на работе.
- Сегодня не желательно решать серьезные дела. Это не приведет к желаемому успеху.
Именины 9 июня
День ангела сегодня празднуют: Иван, Анастасия, Диана и Людмила.
Праздники в июне 2021
Первый месяц лета щедр на праздники. 20 июня украинцы будут праздновать Троицу, а 28 числа — День Конституции Украины.
Благодаря им будет два дополнительных выходных.
Все праздники мы собрали в календаре на июнь 2021 на Фактах ICTV.