Международный день друзей — это важный праздник, который напоминает каждому из нас о ценности искренних взаимоотношений. Множество фильмов, сериалов и книг посвящены именно эмоциям, которые нам дарит настоящая дружба.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили подборку фильмов о лучших друзьях.

1 + 1 / Неприкасаемые

Это фильм о настоящей мужской дружбе, которая изменила жизнь главных героев. В основе сюжета лежит история аристократа Филиппа, который после несчастного случая оказался в инвалидном кресле.

Впоследствии себе в помощники он нанимает бывшего преступника Дрисса, который наполняет жизнь Филиппа приключениями и позитивом.

100 вещей и ничего лишнего

Комедийный фильм, который рассказывает о двух лучших друзьях и партнерах по бизнесу Пауле и Тони. После подписания успешной сделки они заключили пари и отказались от всех своих вещей на 100 дней.

В конце концов соперничество помогло ребятам осознать, что их дружба важнее, чем материальные вещи.

Друзья: Воссоединение

Спецвыпуск культового сериала Друзья является обязательной лентой для просмотра. Новый эпизод сможет подарить вам нотку ностальгии и душевного тепла, поскольку на экраны снова вернулась компания шести лучших друзей.

Главные герои сериала вспомнили, как проходили съемки, а также рассказали о самых ярких моментах жизни за 10 лет. Спецвыпуск снимали в знаменитой квартире Моники, где друзья часто собирались на диване, чтобы пообщаться.

Мальчишник в Вегасе

Это позитивная комедия, которая точно сможет поднять вам настроение. Перед собственной свадьбой Даг организует мальчишник и вместе с компанией друзей отправляется в Лас-Вегас.

Но после громкого гуляния и ночных приключений свадьба оказывается под угрозой. На протяжении всего фильма друзья пытаются восстановить события предыдущей ночи, а также найти жениха.

Достучаться до небес

Это приключенческая история о двух смертельно больных мужчинах, которые оказались в одной больничной палате. Несмотря на страшный диагноз, они решили отправиться в последнее путешествие к морю и почувствовать настоящий вкус жизни.

Сюжет фильма наполнен юмором, интересными событиями и ноткой сентиментализма.

Поздравления с Международным днем друзей

В Международный день друзей стоит напомнить близким людям об их значимости в вашей жизни. Кроме этого, не забудьте сказать друзьям о том, что вы их цените.

Лучшие поздравления с Днем друзей в гифках — смотрите на Фактах ICTV.