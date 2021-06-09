День ангела Анастасии отмечают 9 июня. Это имя с древнегреческого языка означает возвращение к жизни.

Анастасия имеет интересные черты характера, которые делают этих девушек яркими, удивительными и незабываемыми.

Девушки с таким именем покоряют сердца мужчин, хотя с ними иногда бывает непросто. Но на таких красивых, нежных и умных женщин невозможно долго держать обиду.

Анастасии способны очень тщательно изучать информацию любой сложности. Они всегда интересуются чем-то новым, хорошо учатся и стараются развивать свои навыки.

Если в вашем окружении есть коллега или подруга с таким именем, то не забудьте поздравить ее с днем ангела. Для такого случая Факты ICTV подготовили оригинальные открытки и лучшие поздравления.

СМС-поздравления с днем ангела Анастасии



Милая Настенька, поздравляю тебя от души. Желаю быть прекрасной всегда и великолепной во всём, желаю блистательных успехов и доброй славы, желаю оптимизма и веры в себя, желаю искренней любви и безмерного счастья.

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Настя, Настенька, Анастасия, в твой день ангела пусть только для тебя звучит веселая песня, пусть только тебе будут посвящены добрые слова, пусть только тобой восхищаются все вокруг. Желаю тебе всегда занимать выгодные позиции в жизни и никогда не сходить с дистанции успеха.

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Анастасия, пусть твои глаза всегда будут искриться ни с чем не сравнимым светом счастья, словно алмаз на солнышке. Я желаю тебе всегда красотой удивлять, вдохновлять и быть уверенной в каждом принятом тобой решении!

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Я поздравляю тебя, прекрасная Анастасия. Желаю лучезарной и счастливой улыбки, верной и взаимной любви, доброй и согревающей надежды, необычайной и вечной красоты! Анастасия, будь всегда такой удивительной, совершенной, изящной и утонченной!

Поздравления в открытках с днем ангела Анастасии

Церковные праздники в июне 2021 года

Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Троица в 2021 году выпадает на 20 июня.

За день до этого не менее важная дата — Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых.

Подробнее о церковных праздниках в июне 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.