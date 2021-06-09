Ежегодно 9 июня во всем мире отмечают Международный день друзей. Это прекрасная возможность для того, чтобы собраться компанией, вспомнить общие моменты жизни и еще раз напомнить друзьям о своей любви.

В современном мире довольно не просто найти человека, который готов помочь в трудной ситуации и поддержать. Поэтому стоит ценить своих настоящих друзей.

Лучшие поздравления с Днем друзей 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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Я тебя с Днем друзей поздравляю,

Ну ведь дружба ценнее валюты?

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы!

Быть другом — бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.

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Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб Вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.

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Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

Читайте Поздравления с Международным днем друзей в гифках

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В этот позитивный летний день желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. И пусть друзья остаются верными! Поздравляю с Днем друзей!

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День друзей, а это значит —

Будет день рукопожатий,

Разговоров задушевных

О заботах повседневных.

Пусть с годами крепнет дружба.

В этот день признаться нужно,

Что без верных нам друзей

Жить на свете тяжелей.

Календарь праздников на июнь 2021

В июне 2021 все будут отдыхать на два дня больше, чем обычно. В частности, украинцев будут ждать дополнительные выходные в честь Дня Конституции Украины и Троицы.

Календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.