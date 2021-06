Ежегодная шоу-выставка видеоигр E3 2021 пройдет с 12 по 15 июня исключительно в онлайн-режиме. Такое решение приняли из-за того, что до сих пор продолжается пандемия коронавируса.

Но после запуска нового поколения консолей есть надежда, что даже онлайн-презентации будут полны больших и неожиданных анонсов.

После хаотического 2020 года к нам снова возвращается событие, которое давно стало неким праздником для ценителей видеоигр со всех уголков мира.

Факты ICTV публикуют расписание трансляций на E3 2021 и наши ожидания от них.

Расписание E3 2021

Старт онлайн-трансляций на E3 2021 запланирован на 12 июня. Откроют его Guerrilla Collective, и произойдет это даже до начала так называемой трансляции перед шоу.

Закрывать выставку 15 июня будет церемония вручения наград, на которой назовут самые популярные и ожидаемые проекты.

Сейчас расписание E3 2021 выглядит следующим образом:

12 июня

Guerrilla Collective – 18.00 (по Киеву);

Ubisoft Forward – 22.00;

Devolver Digital show – 23.30.

13 июня

Gearbox Entertainment — 00.00;

Microsoft’s Xbox и Bethesda Games Showcase – 20.00;

Square Enix Presents – 22.15.

14 июня

Warner Bros. — 00.00;

PC Gaming Show — 00.30;

The Future Games Show — 2.00;

Take-Two Interactive — 18.15.

15 июня

Capcom — 00.30;

Nintendo E3 2021 Showcase – 19.00.

Ранний старт

10 июня, еще до начала основного шоу, пройдет Summer Game Fest от Джеффа Кили. Шоумен уже заверил всех, что по масштабам это будет не меньше, чем The Game Awards.

Это означает, что даже перед E3 2021 нас порадуют рядом интересных анонсов.

Инсайдеры ожидают, что игрокам наконец покажут геймплей Elden Ring от ветеранов видеоигровой индустрии FromSoftware (Dark Souls, BloodBorne, Sekiro).

Среди партнеров трансляции стоит отметить PlayStation, Blizzard, Epic Games, Electronic Arts, Activision и 2K. Вполне вероятно, что Summer Game Fest заменит презентацию от Sony, на которой длительное время, кроме эксклюзивных проектов, анонсировали видеоигры многих сторонних разработчиков.

Известно, что на Summer Game Fest представят видеоигру по франшизе Evil Dead, а также видеоигру от Gearbox и 2K. Многие считают, что это будет новая часть в серии Borderlands, о которой уже давно ходят слухи.

Однако это – не единственный сюрприз для игроков. 9 июня презентуют новую часть серии Battlefield. Инсайдеры давно рассказывают, что она поразит своими масштабами, даже по стандартам серии.

Уже после завершения E3 2021 – 22 июля – Electronic Arts проведет свою трансляцию под названием EA Play, на которой можно ожидать анонсов новых спортивных симуляторов, а также новинки ее студий.

Есть надежда, что мы наконец увидим новый проект от Respawn Entertainmet и узнаем подробности о новых Mass Effect и Dragon Age.

Ставка на лидеров

Если говорить о тех трансляциях, которые известны сегодня, то хочется делать ставку на крупные и яркие анонсы. Недавно Ubisoft объявила, что собирается делать акцент на условно-бесплатные проекты, в то же время занимаясь разработкой продолжения своих больших серий.

Можно ожидать анонса Rainbow Six Extraction – спин-оффа серии, который сосредоточится на противостоянии игроков с зараженными созданиями, которые чем-то напоминают зомби. Показ видеоигры уже подтвердили в рамках Ubisoft Forward.

Ожидается, что Rainbow Six Extraction станет первой попыткой Ubisoft по созданию условно-бесплатного проекта и внедрению кросс-плея между всеми платформами, на которых она выйдет.

Также хочется верить, что мы наконец узнаем дату выхода Beyond Good & Evil 2, которая уже несколько лет находится в разработке.

А вот флагманских проектов компании вроде Assassin’s Creed и Watch Dogs ждать не стоит, ведь только в конце прошлого года выпустили видеоигры из этих серий.

Совместная презентация Microsoft и Bethesda должна быть не менее зажигательной. Вряд ли новоприобретенная студия уже начала работу над эксклюзивными проектами для Xbox, однако она может показать первый геймплей Starfield. Некоторые даже считают, что это станет первым консольным эксклюзивом Xbox Series X/S.

Но основная задача для Microsoft сегодня – показать как можно больше эксклюзивных проектов. Поэтому на них и стоит сосредоточиться компании.

Скорее всего, нам покажут новый геймплей и дату выхода Halo Infinite, которая должна была стать одной из первых видеоигр на платформе нового поколения от Microsoft.

Украинские же фанаты ждут любой информации по S.T.A.L.K.E.R. 2, который будет по меньшей мере временным эксклюзивом для Xbox Series X/S.

Также в запасе у Microsoft есть Senua’s Saga: Hellblade II, которая разрабатывается на игровом движке Unreal Engine 5.

Презентация Square Enix также будет не из слабых. Сейчас к бренду Final Fantasy приковано немало внимания. Вскоре на PlayStation 5 выйдет обновленная версия Final Fantasy VII Remake, поэтому многие ожидают хоть небольшого тизера второй части ремейка.

Кроме того, компания может больше рассказать о Final Fantasy XVI, которая должна стать временным эксклюзивом на PlayStation 5.

От Capcom не стоит ожидать значительного количества анонсов. Скорее всего, компания сосредоточится на демонстрации обновлений для Monster Hunter Rise и Resident Evil Village, который должен получить режим для игры по сети.

В то же время, можно надеяться на новые трейлеры к уже анонсированных видеоигр, например, The Great Ace Attorney Chronicles.

А вот от Nintendo в этом году трудно сказать, чего ожидать. Компания всегда старается удивить игроков своими анонсами.

Конечно, наибольшее внимание будут уделять эксклюзивам. Если коротко, то есть значительные надежды на новую информацию о второй части Legend of Zelda Breath of The Wild или мы наконец-то узнаем о дате выхода Bayonetta 3.

Но другие анонсы трудно предвидеть. При желании, Nintendo могут показать и новую часть в серии Mario, особенно учитывая тот факт, что Super Mario Odyssey вышла почти четыре года назад.

Один из известных инсайдеров также пишет о том, что компания покажет Mario + Rabbids 2 — продолжение тактической игры, в которой Марио и другие жители Грибного королевства противостоят бешеным кроликам.

Опять без PlayStation

PlayStation взяла за традицию пропускать презентацию на E3 с 2019 года. Такое решение приняли ради того, чтобы сосредотачиваться на видеоиграх, которые вскоре появятся в продаже, вместо того, чтобы годами рассказывать об одних и тех же проектах.

Однако сейчас инсайдеры говорят о том, что PlayStation может подготовить свою презентацию, хотя и вне рамок E3 2021.

По одной информации, компания сосредоточится на Horizon Forbiden West и назовет ее дату выхода, а также на PSVR2. Другие же говорят о том, что Sony наконец расскажет о новой части серии God of War, которая сейчас носит подзаголовок Ragnarok, однако до сих пор не имеет официального названия.

Хочется верить, что PlayStation не пропустит крупнейшее событие в индустрии видеоигр и покажет то, чем сможет порадовать фанатов во всем мире.

В общем, мы ожидаем достаточно интересного E3. Да, компаниям до сих пор приходится работать в условиях пандемии, но разработка видеоигр не стоит на месте.

Несмотря на десятки перенесенных релизов, в индустрию наконец должен прийти более-менее стабильный период. А для игроков это будет означать больше анонсов на E3 2021 и последующих лет, больше видеоигр для ожидания и игры в них.

Видео: Thegameawards