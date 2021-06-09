9 июня отмечается Международный день друзей. Это один из главных праздников среди друзей, который отмечается в ряде стран.

В этот праздник принято устраивать шумные вечеринки и собираться с друзьями. 9 июня вспоминают самые незабываемые и яркие моменты дружбы, и говорят, насколько ценна дружба для каждого.

В этот день нужно поздравить близкого человека с Международным днем друзей и напомнить, насколько он важен в вашей жизни.

Читайте Поздравления с Международным днем друзей в гифках

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Международным днем друзей.

Церковный календарь 2021

В июне 2021 года будут отмечать главный христианский праздник День Святой Троицы. Оно выпадает на 20 июня.

За день до этого будет Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых.

Детальный церковный календарь на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.