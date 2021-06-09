Компания Electronic Arts представила Battlefield 2042 — новую часть в популярной серии многопользовательских шутеров. Из трансляции перед трейлером, можно сделать вывод, что в центре истории окажется конфликт между США и Россией.

Подробностей о проекте пока маловато. Из увиденного можно сделать вывод, что баталии станут еще более масштабными и ожесточенными.

Кроме того, в бой пойдут работы, вроде тех, которых активно продвигает Boston Dynamics, но переоснащенных под участие в боевых действиях.

Можно предположить, что ключевую роль в новой части будут играть и погодные условия, которые будут способны в мгновение изменить ситуацию на карте. В общем, карты станут еще более интерактивными и каждый матч будет рассказывать определенную историю.

Первый геймплей покажут 13 июня. Но из того, что сами разработчики называют Battlefield 2042 новым поколением серии, не стоит ожидать, что ее потянут старые ПК или консоли восьмого поколения.

Кроме того, в Steam уже появилась страница игры. Датой ее выхода значится 22 октября 2021 года, однако придется еще немного подождать, чтобы эта информация подтвердилась.

E3 2021

Анонс от Electronic Arts — далеко не последнее событие этой недели. 10 июня пройдет Summer Game Fest, на котором обещают показать новинки из индустрии видеоигр.

А с 12 по 15 июня ежедневно будут проходить презентации в рамках выставки E3 2021, которая уже давно считается неким праздником для игроков со всего мира.

Фото: Steam

Вbдео: Battlefield