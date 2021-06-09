Ежегодно, 9 июня, в мире отмечают Международный день друзей. В этот день нужно напоминать своим друзьям об их значимости в вашей жизни и говорить о том, как они вам дороги.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем друзей в гифках, чтобы вы могли порадовать своих близких людей яркой и красивой картинкой с анимацией.

Поздравления с Днем друзей 2021 в гифках

Календарь праздников на июнь 2021

В июне украинцы будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица.

Также в первом месяце лета множество неофициальных праздников, например, 14 июня — Всемирный день донора, 25 июня — День таможенной службы Украины, а 27 июня — День молодежи. Полный календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.