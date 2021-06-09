Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Вознесение Господне 2021: что нельзя делать в этот праздник

Вознесіння Господнє

10 июня православные христиане отмечают светлое Вознесение Господне 2021. Этот праздник всегда приходится на 40-й день после Воскресения Иисуса Христа.

Какие запреты существуют на Вознесение Господне и что нельзя делать в этот день — читайте на Фактах ICTV.

Праздник Вознесения не зря имеет такое название. Считается, что в этот день сын Божий Иисус Христос закончил свою жизнь на Земле и вернулся на небеса.

Читайте
Святая Троица и Петров пост: церковный календарь на июнь 2021

Что нельзя делать в Вознесение Господне

  • Вступать в конфликты, провоцировать ссоры, хамить, грубить, кричать и распространять негатив

Лучше в этот день настроится на позитив и провести его в хорошем расположении духа.

  • Выполнять физическую работу, которую можно отложить или перенести на другой день

Так как это будний день, украинцы пойдут на работу и будут выполнять свои профессиональные обязанности. Эта работа позволена. А вот от дополнительного труда – копания в огороде, саду, уборки, ремонта, перестановки – нужно отказаться. Эту работу всегда можно сделать в другой день.

  • Мусорить и плевать под ноги

Эти привычки — признак дурного тона и невоспитанности в любой день. А в светлое Вознесения они считаются большим грехом. Есть мнение, что если бросить мусор или плюнуть, то можно попасть в Сына Божьего, ведь это его последний день на земле.

  • Вступать в брак

Хоть церемонии бракосочетания и венчания не несут негатива, но лучше отложить их на другой день.

Сколько выходных на Троицу

В 2021 году Троица приходится на 20 июня — это 50-й день после Светлого Воскресения Иисуса Христа. Троицу празднуют три дня.

20 июня — государственный праздник. Согласно постановлению украинского правительства, если такой праздник выпадает в воскресенье, следующий день будет также выходным. Сколько выходных на Троицу 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка