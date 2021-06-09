Вознесение Господне — это один из главных праздников в церковном календаре. Поэтому христиане относятся очень ответственно к этому дню, соблюдая все традиции.

Вознесение Господне всегда отмечается на 40-й день после Пасхи, в четверг. В 2021 году праздник приходится на 10 июня.

История праздника Вознесение Господне

Вознесение посвящено одному из важных евангельских событий — восшествию Иисуса к престолу Всевышнего и прекращению его земного пути. Этот праздник символизирует победу над смертью.

Христос воскрес из мертвых и в течение 40 дней приходил к апостолам. На 40 день он собрал своих последователей на горе Елеон (Вифания), благословил всех и вознесся на небеса, тем самым завершив земное бытие.

Что нужно делать в этот день

Традиционно в этот день люди идут в церковь и слушают посвященную Вознесению часть Евангелия. Затем все возвращаются домой и семьей собираются за праздничным столом, чтобы почтить Иисуса Христа.

После ужина одну тарелку оставляют пустой. По поверьям, в ночь на пятницу к людям приходят духи родственников и угощаются блюдами.

В этот день принято поминать усопших и больше времени уделять добрым делам и благотворительности.

А чтобы улучшить атмосферу в доме нужно украшать жилище самыми разнообразными травами.

Что нельзя делать в Вознесение Господне

Праздник Вознесения не зря имеет такое название. Считается, что в этот день сын Божий Иисус Христос закончил свою жизнь на Земле и вернулся на небеса.

В этот день стоит настроиться на позитив и провести его в хорошем настроении. Также лучше не выполнять физическую работу, а перенести ее на другой день.

Подробнее о том, что нельзя делать в Вознесение Господне — читайте на Фактах ICTV.