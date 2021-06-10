Вознесение Господне в 2021 году празднуют 10 июня.

Эта праздник отмечают на 40 день после Пасхи и им завершается цикл весенних церковных праздников.

Полное название — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Считается, что после этого праздника наступает настоящее лето, а заморозков больше не будет.

В день Вознесения Господня, по православным традициям, все просьбы будут услышаны, кроме желаний иметь материальные блага.

Также в этот день нельзя:

убирать дома;

выносить мусор;

ссориться.

В Вознесение Господне существуют такие приметы:

если в этот день идет дождь, год будет неурожайным;

дождь идет три дня подряд, убытки от неурожая будут невелики;

услышали в этот день трещание сороки или карканье вороны, вам повезет;

если сплетенный в этот праздник венок из березы завянет до Троицы — замуж рано.

Также верили, что найденное яйцо в Воскресение Господне есть нельзя. Нужно прочитать над ним молитву и спрятать на крыше дома, чтобы оно охраняло дом и его обитателей от неприятностей.

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