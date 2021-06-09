В этом году на 10 июня выпадает один из главнейших православных праздников – Вознесение Господне. Этот праздник переходящий и отмечается на 40-й день после Пасхи, которая в 2021 году выпала на 2 мая.

Подробнее о других праздниках, которые отмечаются 10 июня читайте в материале Фактов ICTV.

10 июня какой сегодня праздник

В этот день отмечается Всемирный день мороженного. Согласно некоторым источникам, именно в этот день – 10 июня 1786 года холодное лакомство в США впервые попало в массовую продажу.

Официального статуса у праздника нет, а всемирным он стал из-за постепенного признания гражданами различных стран.

Кроме того, в 2013 году был учрежден Всемирный день модерна. Он основан по инициативе венгерского журнала Szecessziós Magazin, а затем поддержан европейскими движениями – бельгийской Réseau Art Nouveau Network и испанской Art Nouveau European Route.

10 июня было выбрано не случайно – в этот день принято почитать память двух архитекторов эпохи модерна: Эдена Лехнера и Антонио Гауди.

Приметы на 10 июня

Если нет ветра – осенью урожай будет богатым;

если утром пошел дождь и после него надолго появилась радуга – к непогоде;

если утром пчелы остались в ульях ­– будет дождь;

если над водой летает мошкара – рыбалка будет удачной;

если утром выпало много росы – год будет плодородным;

если землю окутал густой туман – в лесах будет много грибов.

Что нельзя делать 10 июня

Нельзя говорить с незнакомцами – можно навлечь беду на свою семью;

нельзя ругаться с близкими – навредишь урожаю;

нельзя экономить на родных, иначе оставшееся лето проведешь в нищете;

День ангела 10 июня

10 июня именины отмечают: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел.

Православный календарь на июнь 2021 года

В июне главным христианским праздником будет День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, которая в 2021 году выпадает на 20 июня.

Кроме того, 10 июня в этом году отмечается Вознесение Господне, которое, как и Троица, является переходящим праздником и зависит от того, на когда выпала Пасха.

О том, какие еще православные праздники отмечаются в июне читайте в материале Фактов ICTV.