На июль 2021 года приходятся два из семи великих праздников — Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), в народе называемый Ивана Купала, и святых апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 числа.
С последним также связано окончание многодневного Петровского поста, начинающегося 28 июня.
Еще одна важная дата – 28 июля. В этот день отмечают очередную годовщину крещения Киевской Руси-Украины князем Владимиром.
Православный календарь на июль 2021 — список праздников
- 1 июля – Боголюбской иконы Божией Матери
- 2 июля – апостола Иуды, брата Господня
- 3 июля – святителя Мины, епископа Полоцкого, священномученика Мефодия, епископа Патарского
- 4 июля – мученика Юлиана Тарсийского
- 5 июля – священномученика Евсевия, епископа Самосатского
- 6 июля – Владимирской иконы Божией Матери, Собор Владимирских святых
- 7 июля – Рождество Иоанна предтечи или Иванов день
- 8 июля – благоверных князя Петра и княгини Хавроньи
- 10 июля – преподобного Мартина Туровского, праведной Иоанны мироносицы
- 11 июля – преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица
- 12 июля – окончание Петровского поста, святых апостолов Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери
- 13 июля – Собор славных и всехвальных 12 апостолов
- 14 июля – бессребреников Космы и Дамиана
- 15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
- 16 июля – перенесение мощей святителя Филиппа
- 18 июля – обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского
- 19 июля – Собор Радонежских святых
- 20 июля – преподобного Фомы
- 21 июля – явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы
- 22 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
- 24 июля – равноапостольной княгини Ольги, Рудненской иконы Божией Матери
- 25 июля – Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица
- 26 июля – Собор Архангела Гавриила
- 27 июля – Преподобного Стефана Махрищского
- 28 июля – День крещения Киевской Руси-Украины, равноапостольного великого князя Владимира
- 29 июля – блаженной исповедницы Матроны (Беляковой)
- 30 июля – великомученицы Марины (Маргариты)
- 31 июля – Калужской иконы Божией Матери
Календарь праздников на июль 2021
В июле в Украине нет государственных праздников, а значит — и дополнительных выходных.
В то же время немало профессиональных — у налоговиков, бухгалтеров, металлургов, работников торговли, миротворцев, рыбаков.
Будут и приятные даты для всех украинцев. Например, Дни поцелуя и дружбы, а еще Дни семьи и шоколада.
Полный календарь праздников на июль 2021 — на Фактах ICTV.