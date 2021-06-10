На июль 2021 года приходятся два из семи великих праздников — Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), в народе называемый Ивана Купала, и святых апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 числа.

С последним также связано окончание многодневного Петровского поста, начинающегося 28 июня.

Еще одна важная дата – 28 июля. В этот день отмечают очередную годовщину крещения Киевской Руси-Украины князем Владимиром.

Православный календарь на июль 2021 — список праздников

1 июля – Боголюбской иконы Божией Матери

2 июля – апостола Иуды, брата Господня

3 июля – святителя Мины, епископа Полоцкого, священномученика Мефодия, епископа Патарского

4 июля – мученика Юлиана Тарсийского

5 июля – священномученика Евсевия, епископа Самосатского

6 июля – Владимирской иконы Божией Матери, Собор Владимирских святых

7 июля – Рождество Иоанна предтечи или Иванов день

8 июля – благоверных князя Петра и княгини Хавроньи

10 июля – преподобного Мартина Туровского, праведной Иоанны мироносицы

11 июля – преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица

12 июля – окончание Петровского поста, святых апостолов Петра и Павла , Касперовской иконы Божией Матери

, Касперовской иконы Божией Матери 13 июля – Собор славных и всехвальных 12 апостолов

14 июля – бессребреников Космы и Дамиана

15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

16 июля – перенесение мощей святителя Филиппа

18 июля – обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского

19 июля – Собор Радонежских святых

20 июля – преподобного Фомы

21 июля – явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы

22 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

24 июля – равноапостольной княгини Ольги, Рудненской иконы Божией Матери

25 июля – Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица

26 июля – Собор Архангела Гавриила

27 июля – Преподобного Стефана Махрищского

28 июля – День крещения Киевской Руси-Украины , равноапостольного великого князя Владимира

, равноапостольного великого князя Владимира 29 июля – блаженной исповедницы Матроны (Беляковой)

30 июля – великомученицы Марины (Маргариты)

31 июля – Калужской иконы Божией Матери

Календарь праздников на июль 2021

В июле в Украине нет государственных праздников, а значит — и дополнительных выходных.

В то же время немало профессиональных — у налоговиков, бухгалтеров, металлургов, работников торговли, миротворцев, рыбаков.

Будут и приятные даты для всех украинцев. Например, Дни поцелуя и дружбы, а еще Дни семьи и шоколада.

Полный календарь праздников на июль 2021 — на Фактах ICTV.