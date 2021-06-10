Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Иванов день, апостолов Петра и Павла: церковный календарь на июль 2021

івана купала

На июль 2021 года приходятся два из семи великих праздников — Рождество Иоанна Предтечи (7 июля),  в народе называемый Ивана Купала, и святых апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 числа.

С последним также связано окончание многодневного Петровского поста, начинающегося 28 июня.

Еще одна важная дата – 28 июля. В этот день отмечают очередную годовщину крещения Киевской Руси-Украины князем Владимиром.

Православный календарь на июль 2021 — список праздников

  • 1 июля – Боголюбской иконы Божией Матери
  • 2 июля – апостола Иуды, брата Господня
  • 3 июля – святителя Мины, епископа Полоцкого, священномученика Мефодия, епископа Патарского
  • 4 июля – мученика Юлиана Тарсийского
  • 5 июля – священномученика Евсевия, епископа Самосатского
  • 6 июля – Владимирской иконы Божией Матери, Собор Владимирских святых
  • 7 июля – Рождество Иоанна предтечи или Иванов день
  • 8 июля – благоверных князя Петра и княгини Хавроньи
  • 10 июля – преподобного Мартина Туровского, праведной Иоанны мироносицы
  • 11 июля – преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица
  • 12 июля – окончание Петровского поста, святых апостолов Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери
  • 13 июля – Собор славных и всехвальных 12 апостолов
  • 14 июля – бессребреников Космы и Дамиана
  • 15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
  • 16 июля – перенесение мощей святителя Филиппа
  • 18 июля – обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского
  • 19 июля – Собор Радонежских святых
  • 20 июля – преподобного Фомы
  • 21 июля – явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы
  • 22 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
  • 24 июля – равноапостольной княгини Ольги, Рудненской иконы Божией Матери
  • 25 июля – Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица
  • 26 июля – Собор Архангела Гавриила
  • 27 июля – Преподобного Стефана Махрищского
  • 28 июля – День крещения Киевской Руси-Украины, равноапостольного великого князя Владимира
  • 29 июля – блаженной исповедницы Матроны (Беляковой)
  • 30 июля – великомученицы Марины (Маргариты)
  • 31 июля – Калужской иконы Божией Матери
Читайте
Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Календарь праздников на июль 2021

В июле в Украине нет государственных праздников, а значит — и дополнительных выходных.

В то же время немало профессиональных — у налоговиков, бухгалтеров, металлургов, работников торговли, миротворцев, рыбаков.

Будут и приятные даты для всех украинцев. Например, Дни поцелуя и дружбы, а еще Дни семьи и шоколада.

Полный календарь праздников на июль 2021 — на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка