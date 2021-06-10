Сегодня, 10 июня, православные христиане отмечают Вознесение Господне 2021. Праздник ежегодно приходится на 40-й день после Пасхи, которая в этом году была 2 мая.

Факты ICTV подготовили поздравления с Вознесением Господним в гифках, чтобы вы смогли поздравить с этим светлым праздником того, кого захотите.

Что нельзя делать в Вознесение Господне

Праздник Вознесения не зря имеет такое название. Считается, что именно в этот день сын Божий Иисус Христос закончил свою жизнь на земле и вернулся на небеса.

Например, в этот день нельзя вступать в конфликты, провоцировать ссоры, хамить, а также выполнять физическую работу, которую можно перенести на другой день. Детальнее о том, что нельзя делать в Вознесение Господне — читайте на Фактах ICTV.