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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Вознесение Господне — приметы и поверья

Вознесение Господне — приметы и поверья

Вознесение Господне в 2021 году празднуют 10 июня.

Эта праздник отмечают на 40 день после Пасхи и им завершается цикл весенних церковных праздников.

Полное название — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Считается, что после этого праздника наступает настоящее лето, а заморозков больше не будет.

В день Вознесения Господня, по православным традициям, все просьбы будут услышаны, кроме желаний иметь материальные блага.

Также в этот день нельзя:

  • убирать дома;
  • выносить мусор;
  • ссориться.

В Вознесение Господне существуют такие приметы:

  • если в этот день идет дождь, год будет неурожайным;
  • дождь идет три дня подряд, убытки от неурожая будут невелики;
  • услышали в этот день трещание сороки или карканье вороны, вам повезет;
  • если сплетенный в этот праздник венок из березы завянет до Троицы — замуж рано.

Также верили, что найденное яйцо в Воскресение Господне есть нельзя. Нужно прочитать над ним молитву и спрятать на крыше дома, чтобы оно охраняло дом и его обитателей от неприятностей.

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