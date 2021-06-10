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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Как увидеть солнечное затмение — трансляция

Как увидеть солнечное затмение — трансляция

В Украине 10 июня можно будет наблюдать за первым в 2021 году кольцевым солнечным затмением.

Солнечное затмение называют кольцевым, потому Луна не в состоянии полностью перекрыть светило, поэтому остается ореол лучей.

Солнечное затмение можно будет увидеть в 13.26 по киевскому времени 10 июня.

В Google пользователи часто ищут запрос Как увидеть солнечное затмение. Отвечаем — достаточно просто выйти на улицу, ведь его будет видно почти во всех регионах страны, за исключением Крыма и части областей на Юге.

Именно для тех, кто не сможет наблюдать солнечное затмение самостоятельно, Факты ICTV приготовили онлайн-трансляцию.

Онлайн-трансляция кольцевого солнечного затмения:

Солнечное затмение — гороскоп

Кольцевое солнечное затмение завершает летний сезон затмений. Это период некоторого подведения итогов. Хотя на этом не заканчиваются затмения на оси Близнецы – Стрелец. Поэтому представителям этих знаков пока не стоит расслабляться, так как последнее затмение на этой оси ожидается 4 декабря 2021 года.

Гороскоп на период кольцевого солнечного затмения 10 июня 2021 года – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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