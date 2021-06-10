На 11 июня приходится немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 11 июня, а также приметы и запреты на этот день.

11 июня в Украине народный праздник — Феодосии Колосятници. В этот день не стоит убирать, шить, а также решать важные вопросы.

17-летняя Феодосия пострадала за веру в Христа — ее казнили. Поэтому в народе этот день считали опасным и несчастливым, и люди старались не выходить из дома без веской необходимости.

По православному церковному календарю, 11 июня — Псково-Печерской иконы Божией Матери Споручница грешных, Святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.

Среди интересных праздников за рубежом 11 июня — в Европе День розового вина, а в Аргентине День соседей.

Именины 11 июня

Именины 11 июня празднуют: Александр, Федот, Богдан, Иван, Андрей, Фаина и Мария.

Приметы на 11 июня

Теплая погода в этот день предвещает хороший урожай;

Сны в ночь на 11 июня могут стать вещими;

Слышно пение птиц по утрам — будет удачный месяц.

Что нельзя делать 11 июня

Убирать;

Ругаться с родными;

Заключать важные сделки;

Лениться;

Планировать серьезные дела.

Праздники в июне

Первый месяц лета предусматривает немало важных дат. В июне празднуют День отца, Троицу, День молодежи, День Конституции Украины и другие.

Подробный календарь праздников на июнь смотрите в материале Фактов ICTV.