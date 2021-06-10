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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 11 июня

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На 11 июня приходится немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 11 июня, а также приметы и запреты на этот день.

11 июня в Украине народный праздник — Феодосии Колосятници. В этот день не стоит убирать, шить, а также решать важные вопросы.

17-летняя Феодосия пострадала за веру в Христа — ее казнили. Поэтому в народе этот день считали опасным и несчастливым, и люди старались не выходить из дома без веской необходимости.

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По православному церковному календарю, 11 июня — Псково-Печерской иконы Божией Матери Споручница грешных, Святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.

Среди интересных праздников за рубежом 11 июня — в Европе День розового вина, а в Аргентине День соседей.

Именины 11 июня

Именины 11 июня празднуют: Александр, Федот, Богдан, Иван, Андрей, Фаина и Мария.

Приметы на 11 июня

  • Теплая погода в этот день предвещает хороший урожай;
  • Сны в ночь на 11 июня могут стать вещими;
  • Слышно пение птиц по утрам — будет удачный месяц.

Что нельзя делать 11 июня

  • Убирать;
  • Ругаться с родными;
  • Заключать важные сделки;
  • Лениться;
  • Планировать серьезные дела.

Праздники в июне

Первый месяц лета предусматривает немало важных дат. В июне празднуют День отца, Троицу, День молодежи, День Конституции Украины и другие.

Подробный календарь праздников на июнь смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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