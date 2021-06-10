Верующие 10 июня отмечают один из 12 главных христианских праздников — Вознесение Господне.

Этот праздник не имеет точной даты, потому что он зависит непосредственно от Пасхи. Вознесение отмечается на 40-й день после Воскресения Христова. Однако он всегда приходится на четверг.

Праздник ознаменует вознесения Иисуса Христа на небо. Вознесение произошло на 40-й день после воскресения Иисуса. Он предстал перед апостолами в Иерусалиме на горе Елеон. Он благословил их и во плоти вознесся на небо. Затем к ученикам Иисуса спустились два ангела, которые сообщили, что когда-то он вернется на Землю, чтобы судить живых и мертвых.

В этот день верующие отказываются от тяжелого труда, и уделяют внимание церкви и молитвам.

Также люди поздравляют друг друга с праздником. Чтобы у вас была возможность поздравить близких, которые сейчас не рядом, Факты ICTV создали поздравления в картинках с Вознесением Господним.

Лучшие поздравления с Вознесением Господним в картинках

Поздравления с Вознесением Господним

С Вознесением Господним

Поздравления с Вознесением Господним в картинках

Вознесение Господнее – поздравления в картинках

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