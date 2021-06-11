Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире Electronic Arts (EA) сообщил, что исходный код игры FIFA 21 украли хакеры. При этом в компании заявили, что взломщики не получили доступ к данным об игроках.

В результате котировки акций EA снизились на 0,1% по итогам основной сессии и на 0,8% на дополнительных торгах.

— Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда украли ограниченный объем исходного кода игры и связанных инструментов. Не было доступа к данным игроков, и у нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для их конфиденциальности, — заявил официальный представитель компании.

В рамках расследования уголовного дела EA сейчас работает с экспертами и правоохранительными органами.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного ПО. В число наиболее известных игровых франшиз компании входят FIFA, Madden NFL и The Sims.

Сборная Украины в FIFA

Ранее стало известно, что национальная сборная Украины по футболу официально появится в игровом симуляторе FIFA 2022.

Раньше сборная Украины в FIFA никогда не была официально представлена в этом симуляторе.

Выход FIFA 22 ожидается осенью 2021 года.