Июль по лунному календарю обещает немало благоприятных дней. Больше всего таких будет в начале и в середине месяца, а вот в конце наступит не лучший период для новых начинаний.

Факты ICTV подготовили вам подробный лунный календарь, чтобы вы могли распланировать важные для вас события на благоприятный для этого период.

Фазы Луны в июля 2021 года:

Третья четверть — 2 июля 2021

Новая Луна — 10 июля 2021

Первая четверть — 17 июля 2021,

Полнолуние — 24 июля 2021.

Третья четверть — 31 июля 2021.

1 июля

В этот день убывающая Луна находится в созвездии Овна. Это очень хорошее время для умственного развития и интеллектуальной деятельности. Попробуйте посвятить время самообразованию, разберите важные бумаги, до которых не доходили руки.

2 июля

Овен все еще существенно влияет на вашу судьбы. Посвятите себя творчеству и саморазвитию. Пройдите курсы, о которых давно мечтали. Это обязательно принесет вам удовольствие.

3 июля

Это уже 20-е лунные сутки, Луна убывает и находится в созвездии Овна.

В этот день вы можете быть очень рассеянным, хорошо бы занять себя чем-то, что не связано с умственной деятельностью. Лучший выбор — отправиться в путешествие или заниматься активным отдыхом.

4 июля

Луна переходит в Тельца, поэтому серьезные дела не стоит планировать. Если вы хотели отдохнуть, это лучший период для этого.

5 июля

Луна продолжает убывать в созвездии Тельца.

Это не самый лучший период. Вы можете чувствовать нервное напряжение, а ваши планы может испортить любая мелочь.

6 июля

6 июля продолжится неблагоприятный период. Особенно это будет ощущаться в важных рабочих договоренностях, поэтому планерки и собеседования лучше перенести.

7 июля

День, который не подходит для начала новых дел, но идеален для завершения старых, до которых не доходили руки.

8 июля

Луна переходит в созвездие Близнецов. Этот день отлично подходит для решения финансовых вопросов и проведения операций с деньгами. Отдых тоже должен быть изысканным, например, в театре или ресторане.

9 июля

Весь день будет немного вялым и монотонным, сегодня неподходящий день для новых планов. Лучше положитесь на интуицию и проанализируйте свою жизнь.

10 июля

Новая Луна завершила фазу убывания и уже перешла в Рака. Это хороший период для поиска нового и рискованных поступков, удача будет способствовать вам.

11 июля

Лев начинает свое господство повышением энергичности, поэтому сегодня стоит не спешить, а нужно остановиться и подумать над своими будущими планами, чтобы избежать неправильных решений.

12 июля

Растущая Луна в созвездии Льва — это время для рутинных дел и стабильности. Не стоит занимать сегодня кому-то деньги или брать взаймы самим.

Если у вас были старые, незавершенные дела, доработайте их именно в этот день.

13 июля

Четвертые лунные сутки в созвездии Девы также не способствуют авантюрам. Лучше сделайте анализ своих успехов и неудач и посвятите время отдыху и рутинным делам.

14 июля

Убывающая Луна в Деве — идеальное время для осуществления важных планов и старта новых проектов.

Лучшее время для семейных развлечений и общения с друзьями, сегодня можно рисковать, но не в делах, касающихся денег.

15 июля

Сегодня идеальное время для построения новых планов, но не для их реализации. Не стоит рисковать и заключать важные договоры, а вот отдохнуть с друзьями — прекрасное решение.

16 июля

Луна перешла в Весы, поэтому в этот период лучше с головой окунуться в работу, и она принесет вам долгожданные плоды.

Будьте вдумчивыми и осторожными, не делайте поспешных выводов.

17 июля

Едва ли не лучший период для финансовых дел и даже покупки недвижимости.

Также сегодня стоит обратить внимание на себя и свое здоровье.

18 июля

Месяц переходит в Скорпиона. Сегодня нужно принимать важные решения и не бояться путешествовать.

Скорпион любит сконцентрированность и трудолюбие, поэтому лучше не бездельничать.

19 июля

Сегодня восстанавливайте энергию и ресурсы своего организма. Завершите оставшиеся дела и отдохните.

Главное — не принимать судьбоносных решений.

20 июля

Луна переходит в Стрельца, а это достаточно благоприятный период для решения важных юридических вопросов и выяснения отношений.

Если хотели начать что-то новое — начинайте, Луна будет способствовать вам.

21 июля

Благоприятный период продолжается. Все финансовые и бюрократические вопросы лучше решать именно сегодня, также удачными будут путешествия.

В тоже время ремонт или переезд лучше отложить, также не стоит решать земельные вопросы.

22 июля

Луна переходит в Козерога, в этот день не выясняйте личных отношений, так как они рискуют перерасти в конфликт.

А вот если вы хотели начать бегать или освоить новую полезную привычку, то самое время это сделать.

23 июля

Луна все еще в созвездии Козерога, на этот раз это может вызвать проблемы с деньгами.

Начальник может задерживать вам зарплату или друг — выплату долга.

24 июля

В эти сутки можно наблюдать полнолуние, а это явление всегда не слишком благоприятно влияет на человека.

В этот день следите за своим здоровьем и не планируйте ничего важного.

25 июля

Луна уже в созвездии Водолея и начинает спадать. Избегайте тяжелых и серьезных разговоров, так как они могут перерасти в ссоры.

Лучше посвятите себя творчеству или интеллектуальной деятельности.

26 июля

Небесное светило переходит в созвездие Рыб, следовательно наступает благоприятный период для активного отдыха и спорта.

А вот интеллектуальный труд в этот день вряд ли удастся, лучше полагаться на свою интуицию.

27 июля

Очень благоприятные сутки для интенсивной работы. Если будете решать рабочие вопросы сегодня, быстро получите плоды.

Также эта фаза Луны прекрасно подходит для саморазвития и образования.

28 июля

Достаточно непредсказуемый и неоднозначный день.

С одной стороны, можно удачно начать новый проект, а с другой — о себе могут дать знать старые проблемы.

29 июля

Один из самых неблагоприятных дней месяца. Лучше остаться дома и избегать шумных компаний.

Сегодня испортить важные планы может любая неожиданность.

30 июля

Лучше осторожно относиться к решениям, которые вы принимаете, и словам, которые вы говорите своим родным.

Овен может подвести, и вы сами не заметите, как обидите близкого человека.

31 июля

Месяц завершает Телец, и сутки наконец будут благоприятными.

Можно расслабиться и отдохнуть или, наоборот, энергичнее браться за работу.

Магнитные бури 2021

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