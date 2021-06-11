Сайт Факты ICTV выступил медиапартнером украиноязычной трансляции WePlay AniMajor, организованной совместно киберспортивным медиахолдингом WePlay Esports и Федерацией киберспорта Украины (UESF).

Теперь турнир можно смотреть онлайн на YouTube-канале Факты ICTV, а также на Facebook-странице.

Украиноязычные трансляции киберспортивных турниров – редкость для аудитории, однако они являются важным инструментом для популяризации национальной культуры.

— Мейджор по Dota 2 льется на соловьином, и это факт! Присоединяйтесь к просмотру интересных игр на украинском языке на официальных каналах трансляции, – говорит Алексей yXo Малецкий, ведущий украиноязычной трансляции WePlay AniMajor и талант WePlay Esports.

Трансляция WePlay AniMajor на украинском языке организована WePlay Esports и Федерацией киберспорта Украины.

Представители UESF поддерживают стремление медиахолдинга популяризировать украинский язык среди киберспортивного комьюнити, а также развитие киберспорта в Украине.

— Мы очень рады быть официальным партнером и возможности освещения международного ивента такого уровня на украинском языке. То, что сайт Факты ICTV будет транслировать киберспорт, является уникальным кейсом, который, на наш взгляд, обратит внимание остальных представителей телеиндустрии на этот вид спорта. Радует профессионализм наших талантов, а также тот факт, что среди них есть члены нашей Федерации. Мы и далее будем развивать направление качественного украиноязычного контента и освещать самые крупные турниры на родном языке, – говорит Антон Маркелов, исполнительный директор UESF.

Сайт Факты ICTV был выбран в партнеры неспроста, ведь он является одним из самых читаемых новостных ресурсов, а его странички в соцсетях имеют сотни тысяч подписчиков.

Объединение усилий в освещении украиноязычного киберспортивного контента будет способствовать популяризации национального языка среди населения, и еще больше украинцев смогут познакомиться с актуальной сегодня индустрией киберспорта.

— ICTV – один из немногих телеканалов в Украине с ежедневными спортивными новостями. Наша цель – обеспечить зрителей своевременной информацией об отечественных и международных спортивных достижениях. Сегодня к мировым трендам присоединяется и киберспорт, поэтому в сотрудничестве с WePlay Esports мы будем транслировать киберспортивные турниры на сайте и в социальных сетях Факты ICTV. Благодаря этому украинцы смогут приобщиться к новой спортивной культуре, а киберспортсмены найти еще больше фанатов, – поделилась Ольга Тыщук, руководитель департамента интернет-проектов ICTV.

WePlay AniMajor будет проходить по 13 июня 2021 года на киберспортивной арене медиахолдинга WePlay Esports Arena Kyiv. Общий призовой фонд турнира составляет $500 000, а также 2700 DPC-очков.

Турнирные сетки и другую информацию о турнире вы можете найти на этой странице.

Украиноязычную трансляцию WePlay AniMajor можно будет смотреть на канале WePlay UA. Официальная англоязычная трансляция WePlay AniMajor доступна в Twitch, на YouTube и в приложении для Smart TV.

Источник: прес-служба WePlay Holding

Фото: WePlay Holding