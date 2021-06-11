Уже 20 июня в Украине будут праздновать День отца. В этот день нужно благодарить своих пап за подаренную любовь и воспитание. Каким презентом выразить свои чувства и чем порадовать близкого человека — читайте в нашей подборке идеи подарков на День отца.
Товары для хобби
Отличным подарком папе на День отца станет что-то, что связано с его любимым занятием. Если он рыбак, то можно подарить качественную удочку, катушку, набор снастей или надувную лодку.
Папе, который увлекается спортом, можно подарить мяч, гантели или абонемент в спортзал.
Возможно, ваш родитель любит путешествовать, тогда он обрадуется походному ножу, рюкзаку, биноклю, новой палатке, термокружке, термосу или спальному мешку.
Если вы до сих пор не знаете, какое хобби у вашего отца, это срочно следует исправить. Ведь подарок, связанный с любимым занятием, точно пригодится.
Техника
Необязательно дарить новый телефон, планшет или компьютер. Можно презентовать видеорегистратор, наушники, фитнес-часы, зубную электрощетку или бритву.
Узнайте, чего нет у вашего родителя, и презентуйте. Техника — это интересно.
Аксессуары
Выбор аксессуаров, которые необходимы в ежедневной жизни — огромен.
Можно подарить кошелек, визитницу, зажим для денег, брелок для ключей, чехол для телефона, ароматизатор в машину, сумку или обложку для документов.
Если ваш отец любит планировать свою жизнь, подарите красивый блокнот с ручкой.
Инструменты
Папа постоянно что-то чинит или изготовляет самостоятельно? Презентуйте набор необходимых инструментов. Это могут быть отвертки, ключи или микс всего самого нужного.
Не хотите дарить все подряд, ведь у него что-то из набора уже есть? Преподнесите тот инструмент, которого у него нет. Это может быть дрель, шуруповерт, лобзик, шлифовальная машина и многое другое.
Активный отдых
Ваш отец никогда не сидит на месте и любит пробовать или узнавать что-то новое? Сертификаты сейчас есть на любой вкус и кошелек.
Вы можете подарить папе абонемент на квадроциклы, прыжок с парашютом, поездку на катере, пеший тур, экскурсию, катание на лошадях, картинг и многое другое.
Активный отдых точно подарит ему положительные эмоции.
Помните, что самое главное в презенте — это не его цена, а ваше внимание. Возможно вы находитесь в разных городах, тогда лучшим подарком будет приехать. Если нет такой возможности, то не забудьте позвонить и сказать теплые слова любви и благодарности.
Также подарок можно сделать собственными руками. Это может быть открытка, мужской букет из вкусностей, вышитая картина или панно из фотографий.
История праздника День отца в Украине
В 2021 году День отца в Украине празднуют в третий раз. Его празднование ввел в 2019 году своим указом пятый президент Украины Петр Порошенко.
Цель праздника — укрепление института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей.