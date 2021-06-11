В июне 2021 года будет 10 официальных выходных дней. Государственный и церковный праздники подарят украинцам два дополнительных нерабочих дня.

В первый летний месяц будет четыре субботы и четыре воскресенья, которые в Украине традиционно являются выходными днями.

Кроме того, нерабочими будут два понедельника — 21 и 28 июня.

20 числа в Украине будут отмечать День Святой Троицы, он выпадает на воскресенье, в связи с чем понедельник, 21 июня, будет выходным.

Также 28 июня украинцы традиционно отмечают государственный праздник — День Конституции Украины. В 2021 году он выпадает на понедельник и будет выходным днем.

Государственные праздники в Украине

Согласно календарю государственных праздников в Украине на 2021 год, украинцы буду работать 250 дней.

115 календарных дней будут выходными.

Когда будут выходные в Украине, смотрите в материалах на Фактах ICTV.