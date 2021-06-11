Долгожданная видеоигра Elden Ring наконец-то получила дату выхода, а вместе с ней показали и первый геймплей.

Новое творение FromSoftware не отходит от традиции и после геймлейного трейлера о сюжете можно сказать лишь то, что игроки возьмут под контроль так называемого Погасшего.

Его задача — спасти мир, в котором началась война после того, как уничтожили кольцо, которое было источником силы.

Мир Elden Ring создавали совместно Хидетака Миязаки (Dark Souls, Bloodborne) и Джордж Р. Р. Мартин (Игра престолов), поэтому можно ожидать, что сюжет здесь будет гораздо понятнее, чем во многих других проектах FromSoftware.

Похоже, что геймплей будет похож на серию Dark Souls, однако станет более динамичным. Кроме того, игроки смогут путешествовать по миру видеоигры на лошади, из чего можно сделать вывод, что он будет самым большим из всех проектов разработчиков.

Сами разработчики называют видеоигру эволюцией так называемых Souls-like проектов, которая должна прийтись по вкусу всем фанатам их предыдущих творений.

Дата выхода Elden Ring — 21 января 2022 года. Она появится на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.

E3 2021

С 12 по 15 июня в онлайн режиме будет проходить выставка видеоигр E3 2021, на которой крупнейшие видеоигровые компании будут показывать свои проекты на последующие годы.

Инсайдеры ожидают, что после года перерыва игроки увидят много интересных анонсов.

Фото: Bandai Namco Entartainment

Видео: PlayStation