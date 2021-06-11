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Наташа Тарчевська |

Святая Троица и Петров пост: церковный календарь на июнь 2021

Святая Троица и Петров пост: церковный календарь на июнь 2021

Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Троица в 2021 году выпадает на 20 июня.

За день до этого не менее важная дата — Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых.

Другое название этого праздника — Родительская суббота: в этом году она приходится на 19 июня.

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Не менее важным является Петров пост или же Петровка. Каждый год его продолжительность меняется, в целом пост может длиться от восьми до сорока двух дней.

На Петров пост Церковь советует верующим отказаться от мясных и молочных продуктов, а каждую среду и пятницу — от рыбы. В 2021 году Петров пост продлится четырнадцать дней — с 28 июня до 11 июля.

Первый месяц лета собрал немало важных христианских дат. Подробный православный календарь на июнь 2021 — далее в материале.

Церковные праздники в июне 2021

  • 1 июня — преподобного Корнилия, чудотворца Комельского, Благоверного великого князя Димитрия Донского
  • 2 июня — мучеников Фалалея, Александра и Астерия
  • 3 июня — равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены, памяти Владимирской иконы Божией Матери
  • 4 июня — память II Вселенского Собора, мученика Василиска
  • 5 июня — преподобной Ефросинии, княжны и игуменьи Полоцкой
  • 6 июня — воскресенье шестое после Пасхи, исцеление слепорожденного, Святой Блаженной Ксении Петербургской
  • 7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи
  • 8 июня — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея
  • 9 июня- праведника Иоанна Русского
  • 10 июня — Вознесение Господа Бога Иисуса Христа, преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского
  • 11 июня — Псково-Печерской иконы Божией Матери Споручница грешных, святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского
  • 12 июня — преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской
  • 13 июня — воскресенье седьмое после Пасхи, отцов I Вселенского Собора
  • 14 июня — праведного Иоанна Кронштадтского
  • 15 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери
  • 16 июня — Перенесение мощей царевича Димитрия из Углича в Москву
  • 17 июня — святителя Митрофана, 1-го патриарха Константинопольского
  • 18 июня — Игоревской иконы Божией Матери
  • 19 июня — Троицкая поминальная суббота, Пименовской иконы Божией Матери
  • 20 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского
  • 21 июня — День Святого Духа, сплошная седмица, пост отменяется
  • 22 июня — преподобного Кирилла, игумена Белоезерского
  • 23 июня — Собор Рязанских Святых, Собор Сибирских святых
  • 24 июня — иконы Божией Матери Споручница, грешных апостолов Варфоломея и Варнавы
  • 25 июня — преподобного Онуфрия Великого
  • 26 июня — мученицы Акилины
  • 27 июня — воскресенье первое после Пятидесятницы, всех святых, заговенье на Петров пост
  • 28 июня — начало Петрова поста
  • 29 июня — святителя Тихона, епископа Амафунтского
  • 30 июня — мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских

Праздники в июне 2021

Кроме церковных праздников, в первом месяце лета есть много других праздничных дат.

В полном календаре праздников на июнь 2021 отмечены День защиты детей, День журналиста, День донора и многие другие.

22 июня Украина будет отмечать День скорби и чествования памяти жертв войны.

Эту дату выбрали не просто так: именно 22 июня 1941 Третий Рейх напал на СССР, развязав затяжную и жестокую немецко-советскую войну.

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