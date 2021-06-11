12 июня, в субботу, отмечают много разнообразных праздников и памятных дней. В частности Всемирный день экономики, День Супермена, День красной розы, и даже День мебельщика.

Праздник 12 июня

В этот день украинцы празднуют День работника фондового рынка.

В целом праздник отмечают ежегодно 12 июня в соответствии с указом тогдашнего президента Виктора Ющенко от 11 марта 2008 года.

День призван обращать внимание на значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики в Украине.

Также на 12 июня приходится Всемирный день борьбы с детским трудом.

Этот День основан Международной организацией труда, которая борется с проявлениями эксплуатации детей на разных уровнях. Первые мероприятия, посвященные этому дню, состоялись в 1997 году в Осло.

День борьбы с детским трудом преимущественно направлен на привлечение внимания к проблеме эксплуатации детей как в качестве домашней прислуги, так и в качестве неофициальной трудовой силы на сомнительных предприятиях.

Именины 12 июня

В субботу отмечают день ангела Василий и Яков.

Приметы на 12 июня

если в этот день укусит змея — то не спасет никакое противоядие;

если убивать пресмыкающихся 12 июня, это принесет неудачу и болезни;

если пауки плетут активно паутины — это к погодным изменениям.

Что нельзя делать 12 июня

ходить в лес;

активно отдыхать;

убивать насекомых;

гулять в поле;

скрывать что-то и врать.

Праздники в июне 2021

В июне украинцы будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины, и один религиозный — Троицу, а также множество неофициальных, среди которых День молодежи, День журналиста и День друзей.

Так, 14 июня будут праздновать Всемирный день донора, а 20 июня — День медицинского работника.

Детальный календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.