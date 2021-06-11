Презентация Summer Game Fest, которая состоялась 10 июня, стала неформальным началом E3 2021.

Она полностью оправдала ожидания игроков и порадовала как новыми анонсами, так и новой информации об уже известных видеоиграх. Давайте посмотрим на самое интересное с Summer Game Fest.

Ценителей серии Borderlands и жанра лутер-шутер порадовали анонсом Tiny Tina’s Wonderlands. Подробностей о видеоигре сейчас немного.

Понятно, что это будет спин-офф серии Borderlands, в центре которого будет Тина и ее “Страна чудес”. Похоже, что Gearbox делают видеоигру на основе дополнения для Borderlands 2, в котором главные герои участвовали в игре, которая чем-то напоминала Dungeons & Dragons.

Будет ли вся Tiny Tina’s Wonderlands напоминать дополнение ко второй части серии, или это будут приключения в реальном мире — пока не понятно. Но слова Тины “бросайте на инициативу” точно свидетельствуют о том, что ее фирменный юмор никуда не денется.

Не остался в стороне и легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима, который представил новую версию Death Stranding с подзаголовком Director’s Cut.

Сейчас подробностей немного. Известно лишь то, что видеоигра выйдет для PlayStation 5 и будет наполнена новым контентом, в частности дополнительным эпизодом. Подробности обещают рассказать через несколько недель.

Также показали небольшой трейлер Jurassic World Evolution 2 — симулятора строительства зоопарка с динозаврами.

Сейчас никаких подробностей нет, но есть надежда, что разработчики учли все пожелания и замечания игроков после первой части.

Неожиданно для всех анонсировали Bloodhunt — сетевую видеоигру во вселенной Vampire: The Masquerade, поэтому фанатам серии будет чем себя занять до выхода второй части.

Похоже, что видеоигра будет шутером от третьего лица с примесью суперсил.

Не забыли и о фанатах франшизы Evil Dead, показав первый геймплей видеоигры. В ней команда из четырех игроков будет противостоять силам зла и пытаться выполнить ряд задач, чтобы загнать их обратно в свое измерение.

В то же время, будет возможность сыграть за те же силы зла и помешать героям. Сейчас не совсем понятно, будет ли Evil Dead The Game полностью сосредоточена на противостоянии между игроками, или она будет носить только кооперативный характер.

Можно сказать лишь то, что разработчикам еще предстоит поработать над оптимизацией видеоигры. Но если юмор и брутальность останутся на уровне фильмов и сериалов, то она несомненно станет прекрасным подарком для всех фанатов.

Конечно же, самым большим анонсом, которым и завершился Summer Game Fest, стал геймплей и дата выхода Elden Ring. Наконец-то игроки увидели, как будет выглядеть видеоигра, о которой впервые узнали около двух лет назад.

Если подытожить, то она будет похожа на другие проекты FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro). Сами же разработчики называют Elden Ring эволюцией основанного ими поджанра Souls-like.

А так как за легенды мира видеоигры отвечал Джордж Мартин, можно уверенно сказать, что сюжет будет играть гораздо большую роль.

E3 2021

Инсайдеры говорят о том, что на E3 2021 игроков ждет еще много неожиданных анонсов и новых подробностей об ожидаемых видеоигры.

Наибольшие презентации будут проходить в течение 12-15 июня, а завершится выставка награждением самых интересных и ожидаемых видеоигр.

Фото: PlayStation

Видео: PlayStation, E3 2021, Jurassic World Evolution 2, Bloodhunt