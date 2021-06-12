Гороскоп на неделю, с 14 по 20 июня 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Меркурий на этой неделе продолжает свое ретроградное движение, поэтому остерегаемся масштабного шопинга, заключения важных договоров. Также необходимо быть более внимательными за рулем. В планы может врываться хаос и беспорядок.

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Неделя начнется с напряженного аспекта двух планет: Сатурна (порядок и дисциплина) и Урана (свобода и хаос). Получается, что главной темой недели будет наведение порядка. Нужно разобраться, что для вас остается незыблемым правилом, а где вы можете позволить себе больше свободы.

Гороскоп для Овнов

Овнам не стоит торопиться с покупками, вложениями, лучше быть осторожными с распределением финансов. Отношения с близкими могут привнести некую неразбериху. Вам не всегда будет понятно, что от вас хотят окружающие, но разбирательства по этой теме лучше отложить на следующую неделю. Обратите внимание на детей, если они у вас есть. Они могут потребовать внимания каким-то негативным способом. Также важно заняться любимым делом. Кроме того, Овнов могут ожидать и романтические приключения.

Гороскоп для Тельцов

Тельцы на этой неделе могут столкнуться с финансовыми проблемами, которые оставались нерешенными последние три-четыре месяца. Поэтому важно навести порядок в своих финансах, разобраться со статьями расходов, расписать свой бюджет (он будет корректироваться в дальнейшем, но для понимания этого будет достаточно). Важны начинания в вопросах недвижимости. Родители могут потребовать от вас внимания, а отношения с близкими продолжают радовать. Хорошая идея — отправиться с друзьями или родными в какую-то поездку.

Гороскоп для Близнецов

Близнецы, вам нужно разобраться с иллюзиями в своей жизни. Возможно, кто-то осознает, что отношения, в которых они находятся, иллюзорны или построены на несуществующих чувствах. Это больно, но полезно осознать. Лучше не тратить много денег, но можно приобрести что-то приятное для себя. Возможно, вы будете получать подарки. В отношениях с родными и близкими может возникнуть напряжение, особенно в начале недели.

Гороскоп для Раков

Для Раков в целом это неплохая неделя. Особенно это касается романтических встреч, выстраивания отношений, презентации себя. Можете смело выходить в свет, так как там вас ожидают интересные знакомства. Однако не забывайте о своих истинных целях, о том, зачем вы посещаете светские мероприятия. Не пытайтесь перезнакомиться со всем миром, так как могут встретиться не совсем порядочные люди. С этой недели смещается акцент на деньги. Вы можете более активно тратить или зарабатывать. Поэтому лучше быть осторожнее с финансами.

Гороскоп для Львов

У Львов еще больше обостряются отношения с партнерами. Как раз тут может наблюдаться борьба между тем, как заведено, и как хочется. Вы можете стремиться к некой свободе, а партнер будет вас ограничивать. Будьте снисходительны и внимательны, так как вы вступаете в полуторамесячный период, когда будете ощущать большую агрессию, большую энергию и силу. Однако не нужно ними манипулировать. Насчет финансов — будьте осторожны, берегите свой кошелек, так как велика вероятность мошенничества и воровства.

Гороскоп для Дев

У Дев продолжается период пертурбации на работе: сплетни, выяснение отношений, борьба за место под солнцем и статус. Сейчас в большей мере усиливается роль ваших тайных недоброжелателей, которые могут плести заговоры против вас. Зато есть возможность расслабиться в кругу друзей, хотя это могут быть и не самые близкие товарищи, так что смело отправляйтесь на светские вечеринки, общайтесь. Могут быть интересные романтические знакомства.

Гороскоп для Весов

Для Весов это не самая удачная неделя с точки зрения выстраивания отношений с людьми, хотя вы в этом мастера. Друзья, коллеги или единомышленники могут начать активно вас критиковать, это может быть неприятно, но есть смысл к этому прислушаться. Ваша репутация зависит сейчас от сдержанности, умения анализировать. Нужно проверять, насколько можно доверять той или иной информации. Также в это время лучше не говорить лишнего, так как это могут истолковать против вас.

Гороскоп для Скорпионов

У Скорпионов начинается более интересное время, чем было последние полтора месяца. Это период, когда вы можете ощущать прилив силы, активности, но при этом внутреннее наращивание агрессии, так что будьте осторожны в отношениях на работе, особенно если вы руководите коллективом. Также ваше начальство может стать более требовательным. В отношениях с партнерами, возможно, возобновится борьба за право распределять обязанности, а это может сопровождаться конфликтами. Однако вы черпаете силу в личном развитии, в поездках, в духовном развитии. Чтение и поездки — то, что даст толчок вашему личному развитию.

Гороскоп для Стрельцов

Стрельцы активно продолжают выяснять отношения с партнерами. У них, как и у Близнецов, может быть некое крушение иллюзий относительно взаимоотношений. Будьте очень бдительными с деньгами. Из-за них также могут возникать конфликты, но это больше касается начала недели. Вас может, как часто это бывает, потянуть на приключения: в путешествия или поездки. В целом можете отправляться, это благоприятное время для отдыха, учитывая, что перед этим у вас был довольно сложный месяц. Нужно устроить для себя перезагрузку – путешествия, спорт.

Гороскоп для Козерогов

Не делайте крупных покупок, особенно это касается бытовой техники, как бы вам этого ни хотелось. Возможно, какая-то техника может выйти из строя. Если такая покупка необратима, то ладно, но лучше отложить ее на недельку. Могут объявиться люди, которые хотят вернуть вам долги. Лучше не брать чужие деньги, и закрыть свои долги в ближайшее время. В отношениях с партнерами, скорее всего, царят мир и гармония, и это не может не радовать. Под конец недели возможны даже какие-то встречи и влюбленности.

Гороскоп для Водолеев

Водолеи в отношениях с семьей продолжают отстаивать свои позиции. Также в социуме вам придется отвоевывать свое место под Солнцем. Несмотря на то, что вы достаточно свободолюбивый знак, сейчас именно вы можете настаивать на определенных правилах и принципах, выстраивая отношения в обществе. Обратите внимание на свое здоровье, могут обостриться хронические заболевания. Кроме того, могут произойти непредвиденные ситуации, осторожнее за рулем.

Гороскоп для Рыб

У Рыб сейчас могут вскрыться некие семейные тайны. У вас появится желание узнать больше о своих предках и родителях. Тема борьбы между правильными и новыми веяниями будет важна в отношениях с близкими, вам придется выстраивать свои рамки. Это неудачное время для поездок, так как могут возникать некие препятствия. Вы будете черпать энергию в поисках себя и в занятиях, которые приносят вам удовольствие. Вам нравится заниматься анализом самого себя. Часто это приводит к тому, что вы уходите от реальности, но сейчас это может привести вас на правильный путь.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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