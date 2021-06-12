Первый месяц лета насчитывает много важных праздничных дат. Факты ICTV рассказывают, какой праздник отмечают 13 июня в Украине и мире.
13 июня — какой сегодня праздник
13 июня отмечают День швейной машинки. Это неофициальная праздничная дата, однако ее отмечают мастера швейной сферы.
Также в этот день отмечают праздник, посвященный представителю мира насекомых – День божьих коровок.
В то же время 13 июня Украина отмечает День освобождения Мариуполя от боевиков так называемой ДНР. Бои за город продолжались с 6 мая по 13 июня 2014 года и закончились победой украинских войск.
Именины 13 июня
Именины в этот день празднуют несколько представителей красивых имен — Николай, Филипп, Роман, Борис, Кристина.
Приметы на 13 июня
- Утром туман — лето будет грибным.
- Слышно, как кует кукушка — погода будет теплой.
- Если идет дождь — стоит ждать плохого урожая.
- Пауки плетут паутину — к солнечной погоде.
Что нельзя делать 13 июня
- Традиционно нельзя было лениться — в этот день все работали в поле и занимались домашними делами.
- Посевы в этот день могут дать плохой урожай.
Календарь праздников
Согласно календарю, первый месяц лета насчитывает много важных праздничных дат. Среди них Троицкая родительская суббота, День Святой Троицы и другие.
В то же время в конце июня начнется многодневный Петровский пост. Факты ICTV подготовили полный календарь церковных праздников на 2021 год, чтобы можно было отследить важные даты.