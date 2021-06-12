Первый месяц лета насчитывает много важных праздничных дат. Факты ICTV рассказывают, какой праздник отмечают 13 июня в Украине и мире.

13 июня — какой сегодня праздник

13 июня отмечают День швейной машинки. Это неофициальная праздничная дата, однако ее отмечают мастера швейной сферы.

Также в этот день отмечают праздник, посвященный представителю мира насекомых – День божьих коровок.

В то же время 13 июня Украина отмечает День освобождения Мариуполя от боевиков так называемой ДНР. Бои за город продолжались с 6 мая по 13 июня 2014 года и закончились победой украинских войск.

Именины 13 июня

Именины в этот день празднуют несколько представителей красивых имен — Николай, Филипп, Роман, Борис, Кристина.

Приметы на 13 июня

Утром туман — лето будет грибным.

Слышно, как кует кукушка — погода будет теплой.

Если идет дождь — стоит ждать плохого урожая.

Пауки плетут паутину — к солнечной погоде.

Что нельзя делать 13 июня

Традиционно нельзя было лениться — в этот день все работали в поле и занимались домашними делами.

Посевы в этот день могут дать плохой урожай.

Календарь праздников

Согласно календарю, первый месяц лета насчитывает много важных праздничных дат. Среди них Троицкая родительская суббота, День Святой Троицы и другие.

В то же время в конце июня начнется многодневный Петровский пост. Факты ICTV подготовили полный календарь церковных праздников на 2021 год, чтобы можно было отследить важные даты.