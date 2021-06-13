Во время презентации Ubisoft Forward показали первый трейлер видеоигры Avatar: Frontiers of Pandora, события которой будут происходить во вселенной фильма Аватар от режиссера Джеймса Кэмерона.

Игроки возьмут под контроль одного из воинов На’Ви на так называемой западной границе Пандоры.

Интересно, что Avatar: Frontiers of Pandora будет от первого лица. То есть игроки будут видеть все глазами коренных жителей планеты.

Конечно, противостоять придется людям, которые прилетели на планету в поисках ресурсов и никоим образом не уважают ее жителей и фауну.

Новая граница планеты будет означать как новые угрозы для игроков, так и знакомство с доселе невиданными жителями Пандоры. Можно с уверенностью сказать, что фанатам оригинальной ленты будет что обсудить после прохождения.

Разрабатывается игра по Аватару на игровом движке Snowdrop, который преимущественно использовался для проектов от третьего лица, в частности серии Tom Clancy’s The Division.

Разработчики подтвердили, что новинка выйдет только на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также ПК. Она должна стать первым проектом Ubisoft исключительно для нового поколения консолей, поэтому интересно посмотреть, чего они смогут достичь.

E3 2021

До 15 июня проходит выставка видеоигр E3 2021, на которой уже успели отличиться Ubisoft.

Но сейчас осталось еще много презентаций, которые должны порадовать игроков неожиданными анонсами.

Фото: Ubisoft (скриншот)

Видео: Ubisoft