13 июня на E3 2021 состоялась презентация Microsoft и Bethesda, на которой наконец-то показали во что будут играть любители консолей Xbox.

В этом году событие перенесли полностью в онлайн из-за пандемии коронавируса. Но это не помешало показать ряд интересных проектов.

Начать решили сразу с одной из самых ожидаемых видеоигр от Bethesda — Starfield. К сожалению, показали лишь небольшой тизер новой серии на движке игры.

Однако он позволяет увидеть, как будет выглядеть будущая новинка. Вероятнее всего, разработчики не отойдут от жанра RPG, в котором зарекомендовали себя.

Самое интересное, что подтвердились слухи о том, что Microsoft начала делать из уже анонсированных проектов Bethesda эксклюзивы. Кроме того, Starfield будет доступна для владельцев Xbox Game Pass.

Следующим показали новинку от украинских разработчиков — S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Наконец-то мы увидели первый геймплей самой ожидаемой новинки на украинском рынке видеоигр.

По-прежнему игрокам придется путешествовать Чернобыльской зоной, которая превратилась в настоящий “рай” для любителей постапокалипсиса, где повсюду рыщут мародеры и мутанты.

Выглядит новинка от украинских разработчиков просто невероятно. Остается надеяться, что она оправдает ожидания фанатов.

Чуть больше рассказали о кооперативном шутере Back4Blood от разработчиков оригинальной Left4Dead.

В новой видеоигре также появится режим игроки против игроков, в котором часть окажется в роли зомби и будет пытаться остановить уцелевших на пути к их цели.

А для Sea of ​​Theaves появится дополнение по мотивам Пиратов Карибского моря. В новом приключении игрокам придется помочь капитану Джеку Воробью спасти мир.

Интересно посмотреть, что из этого получится.

Наконец мы увидели первый геймплей Battlefield 2042 и его масштабы просто невероятные. Во время матчей карты будут постоянно меняться.

На презентации показали только одну карту, но на ней была и песчаная буря, и торнадо. Можно только представить, насколько уникальной будет каждая из семи карта на выходе проекта.

Среди нововведений — вингсьют и крюк, который позволит быстро добраться на возвышение. По трейлеру можно сделать вывод, что Battlefield 2042 разрабатывался специально для нового поколения консолей и матчей с участием 128 игроков. Поэтому может повториться ситуация с Battlefield 4, когда критики рекомендовали игрокам пропустить эту часть, если они до сих пор не перешли на новые консоли.

Одна из лучших видеоигр 2020 года — Hades — наконец появится на консолях Xbox 13 августа.

В тот же день она выйдет и на консоли семейства PlayStation, потому все, кто пропустил эту игру в прошлом году, наконец-то смогу ее опробовать.

Microsoft решила задобрить игроков после переноса Halo Infinite и заявила, что мультиплеер будет бесплатным. Любой обладатель ПК или консоли Xbox сможет принять участие в сетевых баталиях.

Компания решила не наступать на те же грабли с сюжетом, потому показала геймплейный трейлер, посвященный мультиплееру.

Сыграть во флагманский проект Microsoft можно будет в конце 2021 года.

Неожиданно на презентации появился ремастер Diablo II Resurrected, который, очевидно, заглянет и на консоли.

Полностью обновленная графика и возможность играть вместе с восемью другими игроками — вот главные фишки обновленной игры. Испытать ее можно будет уже 23 сентября.

Также показали новый трейлер твин-сток шутера под названием The Ascent.

Ничего особенного, но приятно, что этот жанр продолжает развиваться даже после недооцененных проектов вроде Alienation.

Очень юмористически анонсировали The Outer Worlds 2, который также станет консольным эксклюзивом Xbox.

Разработчики решили подшутить над самими собой и своими фанатами и показали только название видеоигры и небольшой тизер, во время которого многократно повторяли, что не знают, окажется ли что-то из показанного в финальной версии проекта.

То есть уже можно понять, что хотя бы фирменный юмор первой части никуда не денется.

Фанатов гоночных симуляторов порадовали Forza Horizon 5. На этот раз игроки смогут посоревноваться на дорогах Мексики.

Новый одиночный режим будет называться Экспедиция, в котором придется не только участвовать в гонках, но и исследовать Мексику. Разработчики пытались воссоздать страну до мельчайших деталей, чтобы игрокам было чем заняться, даже когда они не борются за лидерство в различных режимах.

Кстати о режимах. В Forza Horizon 5 появится режим королевской битвы, но о его подробности расскажут чуть позже. Кроме того, любой может предложить вам посоревноваться в любой момент.

Напоследок показали новую видеоигру от Arkane Studios под названием RedFall, которая также будет эксклюзивом для консолей Xbox.

Это будет кооперативный шутер, но с нюансами, которые любят разработчики. То есть следует ожидать, что не обойдется без необычного прогресса для каждого из персонажей.

К сожалению, пока показали только кинематографический трейлер, но даже из него можно сделать вывод, что игроков ожидает что-то необычное.

В общем, Microsoft усвоила уроки последних лет и решила сосредоточиться только на видеоиграх, которые планируют выпустить. К сожалению, многие из них выйдут только в следующем году.

С другой стороны, фанатам Xbox есть чего ожидать в долгосрочной перспективе.

Также наконец подтвердилась информация о том, что новые проекты Bethesda, по меньшей мере в ближайшее время, будут появляться только на консолях Xbox и ПК.

Но Microsoft удалось устроить настоящий праздник для геймеров, независимо от консоли, на которой они будут играть.

E3 2021

Самая жаркая презентация E3 2021 завершилась, но это не значит, что на ней завершатся интересные новости. Впереди еще несколько небольших трансляций.

А завершит все 15 июня Nintendo, которая подготовила презентацию на 40 минут для всех ценителей ее эксклюзивов.

Фото: E3

Видео: Xbox