12 июня компания Ubisoft провела презентацию в рамках выставки E3 2021, во время которой показали ряд интересных видеоигр.

Начали презентацию с долгожданного Rainbow Six Extraction. Это — новый взгляд на серию тактических шутеров. Теперь вместо террористов, команде спецназовцев придется противостоять инопланетным паразитам в попытке вывести живым одного из своих товарищей.

Также она больше сосредоточена на кооперативе. От одного до трех игроков смогут принять участие в операциях, но нужно быть осторожными — ведь одно неверное движение и можно навсегда потерять своего персонажа.

Ubisoft подтвердила, что Rainbow Six Extraction будет поддерживать кросс-плей. То есть несмотря на то, какой платформу вы предпочитаете, вы всегда сможете сыграть со своими друзьями.

К сожалению, компания попросит отдать полную цену за новый проект, даже несмотря на то, что значительных отличий от Raibow Six Siege нет.

Необычные экстремальные гонки Riders Republic также появилась на презентации. Их фишка в том, что можно будет соревноваться на куче разных видов спортивных снарядов — от сноубордов и велосипедов — до вингсьютов.

Кроме того, и режимов будет много. Обычные гонки, соревнования в трюках или просто исследования мира — все это будет доступно для каждого игрока.

То есть каждый сможет найти что-то для себя.

Наконец фанаты Raibow Six Siege узнали, когда разработчики введут кросс-плей. На ПК и облачных платформах он появится уже 30 июня.

Игроки на Xbox и PlayStation смогут посоревноваться между собой еще в начале 2022 года.

Для Assassin’s Creed Valhalla показали второе дополнение, которое сосредоточится на осаде Франции. Кроме того, стало известно, что студия решила не ограничивать поддержку видеоигры только одним годом.

По словам разработчиков, уже готовится новое дополнение, а также исторический тур в видеоигре, который вместо фантастики расскажет игрокам реальные факты о периоде, во время которого разворачиваются события Assassin’s Creed Valhalla.

Чуть больше подробностей рассказали и о Far Cry 6, который должен наконец-то кардинально изменить серию. Сейчас он напоминает что-то вроде смеси последних трех частей серии и видеоигры Saints Row.

Однако новый трейлер показал темную сторону видеоигры, а также больше главного злодея, которого играет Джанкарло Эспозито, известный своей ролью в сериале Во все тяжкие.

Кроме того, разработчики подтвердили, что дополнительный контент для Far Cry 6 сосредоточится на предыдущих злодеях серии и даст возможность больше узнать об их мотивации и страхах.

Продолжается и коллаборация Ubisoft с Nintendo. Во время презентации анонсировали следующую часть Mario + Rabbids с подзаголовком Sparks of Hope.

Теперь противостоять бешеным кроликам Марио и его друзьям придется по всей галактике. Чего же ожидать от новой видеоигры? Непревзойденного юмора, новых персонажей в команде, и новых элементов геймплея.

Это настоящий подарок не только для фанатов Марио, но и для тех, кто любит необычные пошаговые стратегии.

Напоследок Ubisoft поделилась тем самым секретным анонсом, о котором так много говорили инсайдеры накануне презентации. Им оказалась видеоигра по вселенной Аватара Джеймса Камерона.

Она носит название Avatar Frontiers of Pandora и расскажет о противостоянии коренного народа пришельцев с людьми, которые прилетели на их планету.

Подробностей о проекте сейчас немного. Известно, что он будет работать на игровом движке Snowdrop, который использовали в разработке серии Tom Clancy’s The Division.

Выйти проект должен в 2022 году, но мы все прекрасно помним несколько видеоигр Ubisoft, анонсы которых состоялись много лет назад, но они до сих пор находятся в разработке.

В общем, презентация Ubisoft получилась не такой драйвовой, как многим хотелось бы. Компания решила сосредоточиться на уже известных проектах и ​​лишь немного приоткрыть завесу над тем, что готовит в ближайшие годы.

На самом деле, фанатов их работ осталось не так уж и много ждать, чтобы познакомиться с продолжением известных серий и новых проектов.

Остается только надеяться на то, что изменение Ubisoft к анонсам отражает их готовность делать качественные видеоигры.

E3 2021

Ubisoft Forward — лишь первая большая презентация в рамках E3 2021, которая пройдет с 12 по 15 июня. Игроки надеются, что после года перерыва выставка будет полна большим количеством чрезвычайных видеоигр.

А следующим крупным игроком на E3 2021 будут Microsoft и Bethesda, которые покажут свои наработки 13 июня.