Что подарить на День медика 2021: прикольные и оригинальные идеи

Традиционно День медика отмечают в третье воскресенье июня. В 2021 году праздник выпадает на 20 число. Что подарить медработнику в его профессиональный праздник, смотрите в нашем материале.

У медиков тысячи пациентов, поэтому обычной коробкой конфет, набором чая или кофе их уже не удивишь. Лучше отнестись к презенту серьезно и преподнести то, что действительно может пригодиться.

Оригинальные подарки на День медика

Аромалампа

Работа врача сложная, она требует сильного характера и закаленных нервов. Оригинальным подарком для медработника может стать аромалампа, которую он поставит в своем кабинете или заберет домой.

Такой подарок создаст не только атмосферу в помещении, но и расслабит в перерыве между пациентами.

Кроме всего прочего, медработник сможет сам выбрать запах масла и его свойства для ароматерапии.

Экзотический цветок в горшке

Таким цветком может стать орхидея или любой из суккулентов — они особо не привередливы и не требуют частого полива. А еще гармонично впишутся в интерьер кабинета.

Букет из конфет или фруктов

Конечно, получить букет цветов тоже приятно, но куда оригинальнее преподнести на День медика композицию из конфет или фруктов.

Такой букет будет уместен как мужчине, так и женщине. Вы можете сделать его самостоятельно или найти место, в котором продают уже готовые.

Этот подарок принесет не только эстетическое наслаждение, но и вкусовое.

Прикольные подарки на День медика

Презент с надписью

Медработники тоже имеют чувство юмора, поэтому можно презентовать что-то с прикольной надписью — футболку, кружку, подушку, ручку, блокнот и многое другое.

Надписью может стать то, что придет вам в голову, например:

Лучший врач на свете.

Лучшему доктору.

Так выглядит самая классная медсестра в мире.

Спасибо, доктор.

Тот, кто спасает жизнь.

Подарок смешной и оригинальной формы

Ручка — это то, чем врач пользуется ежедневно, и не обязательно дарить обычную, наверняка, у него их и так много. Можно преподнести ручку-шприц, ручку-кость или с фигуркой доктора.

Также можно подарить подставку под канцелярию, например, стоматологу — в виде зуба, а кардиологу — в виде сердца.

Прикольным подарком станут и настенные часы, но только оригинальной формы. Принцип их выбора такой же, как с подставками под канцелярию.

День медика в Украине

Профессиональный праздник всех работников медицинской отрасли утвержден указом президента Украины №281/94 от 3 июня 1994 года.

В этот день поздравляют медсестер, акушеров, санитаров, лаборантов, фельдшеров, врачей.

Также праздник медработников еще отмечают осенью.