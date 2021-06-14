Во время презентации Microsoft и Bethesda в рамках E3 2021 показали первый геймплей видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl от украинской студии GSC Game World.

В трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 можно увидеть, как Скиф рассказывает о своих приключениях в Чернобыльской зоне, во время которых он сталкивался с мутантами и мародерами.

Однако после второго взрыва реактора в 2006 году в мире видеоигры, выживать в зоне отчуждения стало еще сложнее. Главному герою предстоит отправиться в путешествие к самому сердцу зоны, чтобы найти источник невероятной силы, который представляет угрозу для всех ее жителей.

Артефакты и аномалии теперь станут еще более важным элементом игры. По-прежнему аномалии будут смертельными изменениями в самой структуре мира, а артефакты будут помогать игрокам, наделяя их сверхспособностями.

Кроме того, поведение мутантов будет сильно отличаться в зависимости их подтипа. Поэтому каждый раз придется подбирать новую тактику.

Сюжет также будет развиваться в зависимости от действий игрока во вселенной видеоигры. Можно предположить, что игроков ожидает огромное количество окончаний, как и в первой части серии.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — 28 апреля 2022 года. Она будет доступна на Xbox Series X/S и ПК. Однако во время презентации заявили, что она “сначала появится” на этих платформах. Возможно, в будущем она доберется и до PlayStation 5.

E3 2021

Самая большая ежегодная выставка видеоигр E3 2021 продлится до 15 июня. В ее рамках уже состоялись презентации Microsoft и Bethesda.

Однако осталась еще Nintendo, которая подготовила для фанатов собственную онлайн-презентацию.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Видео: Xbox