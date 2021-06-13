Погода на 14 июня 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 14 июня будет преимущественно теплой, однако местами будет идти дождь и гроза. Синоптики прогнозируют, что осадки будут даже ночью.

В некоторых регионах будет сильно парить — в северных, восточных и южных областях температура на уровне от +24 до +27 градусов.

14 июня днем на юге будет температура от +21 до +24, на востоке от +25 до +27, в центре от +21 до +23, на севере от +22 до +25, на западе от +17 до +21. В Киеве днем — дождь и гроза, температура от +21 до +23.

Ночью во всех регионах будет дождить, а температура будет держаться в среднем на уровне от +9 до +15.

На юге ночью температура от +12 до +15, на востоке от +13 до +15, в центре от +12 до +14, на севере от +13 до +15, на западе от +10 до +11. В Киеве ночью — дождь, температура от +12 до +14.

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптиков, погода летом будет с нетипичным количеством осадков для этой поры года — в частности, дождь станет частым гостем в Украине.

В один день может быть жара, а в другой — будет дождь с грозами. Полный прогноз погоды на лето в Украине — смотрите в материале на сайте Факты ICTV.