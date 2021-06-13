14 июня отмечается Всемирный день донора. Праздник был учрежден Всемирной ассемблеей здравоохранения и призван привлечь людей к добровольной сдаче крови на нужды больниц.

Дата праздника выбрана не случайно – в этот день родился врач Карл Ландштейнер, который прославился открытием групп крови, за что получил Нобелевскую премию.

14 июня, какой сегодня праздник

Кроме того, 14 июня отмечается Всемирный день блогера. В 2004 году он был создан 500 людьми из 40 различных стран мира. Праздник символизирует дружбу между блогерами и интернациональность их профессии.

В Соединенных Штатах Америки 14 июня ежегодно празднуют День флага. В этот день американцы украшают свои дома флагами, проявляя тем самым свой патриотизм.

В Латвии и Эстонии 14 июня почитают память жертв коммунистических репрессий. В 1941 году в ночь с 13 на 14 июня более 15 тысяч жителей стран Балтии, среди которых и множество детей, по приказу Сталина были арестованы и без суда депортированы в отдаленные регионы СССР.

Приметы на 14 июня

Если утро ясное – в этом году хорошо уродят яровые культуры;

если день дождливый – ждите хорошего урожая конопли и льна;

если в этот день особенно раскричались лебеди – вскоре будут дожди.

Что нельзя делать 14 июня

Нельзя устанавливать заборы и изгороди – иначе в доме начнется крупный пожар;

девушкам нельзя покидать дом ­– встреча с незнакомым мужчиной приведет к серьезным испытаниям;

нельзя врать по мелочам и клеветать – все может вернуться бумерангом;

нельзя рвать лекарственные растения с корнем – иначе лекарство обернется ядом.

День ангела 14 июня

В этот день именины отмечает: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.

Календарь церковных праздников на июнь

В июне православными отмечается множество крупных праздников, в частности Вознесение Господне и Троицу.

Оба эти праздники имеют переходную дату и зависят от того, на какое число в этом году выпадает Пасха.

Более подробно о церковном календаре на июнь читайте в материале Факты ICTV.