14 июня отмечается Всемирный день донора. Праздник был учрежден Всемирной ассемблеей здравоохранения и призван привлечь людей к добровольной сдаче крови на нужды больниц.
Дата праздника выбрана не случайно – в этот день родился врач Карл Ландштейнер, который прославился открытием групп крови, за что получил Нобелевскую премию.
14 июня, какой сегодня праздник
Кроме того, 14 июня отмечается Всемирный день блогера. В 2004 году он был создан 500 людьми из 40 различных стран мира. Праздник символизирует дружбу между блогерами и интернациональность их профессии.
В Соединенных Штатах Америки 14 июня ежегодно празднуют День флага. В этот день американцы украшают свои дома флагами, проявляя тем самым свой патриотизм.
В Латвии и Эстонии 14 июня почитают память жертв коммунистических репрессий. В 1941 году в ночь с 13 на 14 июня более 15 тысяч жителей стран Балтии, среди которых и множество детей, по приказу Сталина были арестованы и без суда депортированы в отдаленные регионы СССР.
Приметы на 14 июня
- Если утро ясное – в этом году хорошо уродят яровые культуры;
- если день дождливый – ждите хорошего урожая конопли и льна;
- если в этот день особенно раскричались лебеди – вскоре будут дожди.
Что нельзя делать 14 июня
- Нельзя устанавливать заборы и изгороди – иначе в доме начнется крупный пожар;
- девушкам нельзя покидать дом – встреча с незнакомым мужчиной приведет к серьезным испытаниям;
- нельзя врать по мелочам и клеветать – все может вернуться бумерангом;
- нельзя рвать лекарственные растения с корнем – иначе лекарство обернется ядом.
День ангела 14 июня
В этот день именины отмечает: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.
Календарь церковных праздников на июнь
В июне православными отмечается множество крупных праздников, в частности Вознесение Господне и Троицу.
Оба эти праздники имеют переходную дату и зависят от того, на какое число в этом году выпадает Пасха.
Более подробно о церковном календаре на июнь читайте в материале Факты ICTV.