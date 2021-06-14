День блогера в Украине: поздравления в открытках

Международный День блогера традиционно отмечается 14 июня. Несмотря на то, что праздник не является официальным, для пользователей социальных сетей он имеет важное значение.

В последнее время профессия блогера становится все более популярной. А количество людей, которые начинают вести свои страницы в социальных сетях стремительно растет.

И это неудивительно, поскольку такой вид деятельности позволяет постоянно знакомиться с разными людьми, делиться своими мыслями и полезной информацией с аудиторией, путешествовать, а также постоянно быть в центре событий.

Лучшие поздравления с Днем блогера в открытках — смотрите на Фактах ICTV.

Календарь праздников на июнь 2021

В июне многие украинцы планируют долгожданный отдых. А помочь его осуществить могут дополнительные выходные в честь праздников.

В частности, в июне 2021 года все будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица.

Календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.