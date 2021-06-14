Всемирный день донора: как подготовиться и где сдать кровь в Киеве

Ежегодно 14 июня во всем мире отмечают Всемирный день донора крови. В этот день выражают благодарность людям, которые добровольно и бесплатно сдают кровь, необходимую для спасения человеческих жизней.

О правилах сдачи крови и где это можно сделать в столице Украины, смотрите в нашем материале.

Кто может сдавать кровь?

Люди в возрасте от 18 до 65 лет и весом не менее 50 кг. Доноры обязательно должны чувствовать себя хорошо и иметь желание помочь больному человеку.

Чтобы стать донором, нужно пройти медицинское обследование перед сдачей крови, а также не должно быть противопоказаний.

В то же время категорически нельзя сдавать кровь людям, которые болели инфекционными, паразитарными, соматическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями. С подробным списком противопоказаний можно ознакомиться на сайте Минздрава Украины.

Что делать до сдачи крови?

за день до сдачи крови старайтесь ограничить употребление жирной, жареной и молочной пищи;

обязательно хорошо выспаться;

обязательно хорошо выспаться; съесть легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, кашу на воде);

не употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи;

не курить за 2 часа;

за три дня нельзя принимать лекарства, в которых содержатся аспирин и любые анальгетики.

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Что делать после сдачи крови?

отдохнуть в течение 10 минут;

съесть легкую пищу и выпить сладкий чай;

в течение 2-3 часов не поднимать ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь;

избегать физических нагрузок в течение 12:00;

не употребляйте алкогольные напитки ранее чем через 8:00;

пить много воды в течение суток.

В общем мужчинам рекомендуется сдавать кровь не чаще пяти раз в год, женщинам — четыре раза.

Где сдать кровь в Киеве:

Киевский городской центр крови — ул. Максима Берлинского, 12;

Киевская областная клиническая больница — ул. Багговутовская, 1-А;

Национальная детская специализированная больница Охматдет №14 — ул. Вячеслава Чорновола, 28/1;

Национальный институт рака — ул. Ломоносова, 33/43;

Главный военный клинический госпиталь МО Украины (Центр крови) — ул. Госпитальная, 18;

Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины (отделение сбора и сохранения крови) — ул. Бульварно-Кудрявская, 27;

Киевский городской центр сердца (отделение трансфузиологии) — ул. Миропольская, 8;

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова (отделение переливания крови) — ул. Амосова, 6;

Клиническая больница Феофания (Центр трансфузиологии) — ул Академика Заболотного, 21;

Киевская городская клиническая больница № 3 (отделение трансфузиологии) — ул. Петра Запорожца, 26;

Biopharma Plasma Киев — ул. Сверстюка, 2-А.

Национальный реестр доноров крови в Украине

В Украине планируют создать компетентный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью по соблюдению требований безопасности и качества донорской крови.

Законом О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, который накануне подписал президент Владимир Зеленский предусмотрено создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами.