Всемирный день донора: как подготовиться и где сдать кровь в Киеве

Ежегодно 14 июня во всем мире отмечают Всемирный день донора крови. В этот день выражают благодарность людям, которые добровольно и бесплатно сдают кровь, необходимую для спасения человеческих жизней.
О правилах сдачи крови и где это можно сделать в столице Украины, смотрите в нашем материале.
Кто может сдавать кровь?
Люди в возрасте от 18 до 65 лет и весом не менее 50 кг. Доноры обязательно должны чувствовать себя хорошо и иметь желание помочь больному человеку.
Чтобы стать донором, нужно пройти медицинское обследование перед сдачей крови, а также не должно быть противопоказаний.
В то же время категорически нельзя сдавать кровь людям, которые болели инфекционными, паразитарными, соматическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями. С подробным списком противопоказаний можно ознакомиться на сайте Минздрава Украины.
Что делать до сдачи крови?
- за день до сдачи крови старайтесь ограничить употребление жирной, жареной и молочной пищи;
обязательно хорошо выспаться;
- съесть легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, кашу на воде);
- не употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи;
- не курить за 2 часа;
- за три дня нельзя принимать лекарства, в которых содержатся аспирин и любые анальгетики.
Что делать после сдачи крови?
- отдохнуть в течение 10 минут;
- съесть легкую пищу и выпить сладкий чай;
- в течение 2-3 часов не поднимать ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь;
- избегать физических нагрузок в течение 12:00;
- не употребляйте алкогольные напитки ранее чем через 8:00;
- пить много воды в течение суток.
В общем мужчинам рекомендуется сдавать кровь не чаще пяти раз в год, женщинам — четыре раза.
Где сдать кровь в Киеве:
- Киевский городской центр крови — ул. Максима Берлинского, 12;
- Киевская областная клиническая больница — ул. Багговутовская, 1-А;
- Национальная детская специализированная больница Охматдет №14 — ул. Вячеслава Чорновола, 28/1;
- Национальный институт рака — ул. Ломоносова, 33/43;
- Главный военный клинический госпиталь МО Украины (Центр крови) — ул. Госпитальная, 18;
- Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины (отделение сбора и сохранения крови) — ул. Бульварно-Кудрявская, 27;
- Киевский городской центр сердца (отделение трансфузиологии) — ул. Миропольская, 8;
- Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова (отделение переливания крови) — ул. Амосова, 6;
- Клиническая больница Феофания (Центр трансфузиологии) — ул Академика Заболотного, 21;
- Киевская городская клиническая больница № 3 (отделение трансфузиологии) — ул. Петра Запорожца, 26;
- Biopharma Plasma Киев — ул. Сверстюка, 2-А.
Национальный реестр доноров крови в Украине
В Украине планируют создать компетентный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью по соблюдению требований безопасности и качества донорской крови.
Законом О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, который накануне подписал президент Владимир Зеленский предусмотрено создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами.