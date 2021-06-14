На 15 июня выпадает несколько праздников, о которых нужно знать. Также в этот день следует не забыть поздравить с именинами своих родных и друзей.

15 июня — какой сегодня праздник

Ежегодно 15 июня отмечают День защиты пожилых людей. Эту дату установили в 2011 году решением Генеральной ассамблеи ООН.

По православному календарю, 15 июня чествуют память святителя Никифора, исповедника патриарха Константинопольского.

Он известен как выдающийся церковный деятель, оставивший после себя много работ исторического и канонического характера.

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Приметы на 15 июня:

Если на Никифора воробьи дерутся и играют, то можно ожидать хорошей погоды в ближайшее время.

Солнце прячется за туманом — погода будет тихой и теплой.

Если в этот день ветер дует с западного направления, то в ближайшее время можно ожидать похолодания.

Что нельзя делать 15 июня:

Нельзя устраивать громкие празднования.

Не рекомендуется заводить домашних животных.

Именины 15 июня

Именины 15 июня празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Елена, Мария, Никифор, Ульяна, София.

Календарь церковных праздников на июнь

Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Троица в 2021 году выпадает на 20 июня.

За день до этого не менее важная дата — Троицкая родительская суббота. В этот день все православные верующие молятся за умерших родственников. Больше о важных датах можно узнать в календаре церковных праздников на июнь на Фактах ICTV.