На 15 июня выпадает несколько праздников, о которых нужно знать. Также в этот день следует не забыть поздравить с именинами своих родных и друзей.
15 июня — какой сегодня праздник
Ежегодно 15 июня отмечают День защиты пожилых людей. Эту дату установили в 2011 году решением Генеральной ассамблеи ООН.
По православному календарю, 15 июня чествуют память святителя Никифора, исповедника патриарха Константинопольского.
Он известен как выдающийся церковный деятель, оставивший после себя много работ исторического и канонического характера.
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Приметы на 15 июня:
- Если на Никифора воробьи дерутся и играют, то можно ожидать хорошей погоды в ближайшее время.
- Солнце прячется за туманом — погода будет тихой и теплой.
- Если в этот день ветер дует с западного направления, то в ближайшее время можно ожидать похолодания.
Что нельзя делать 15 июня:
- Нельзя устраивать громкие празднования.
- Не рекомендуется заводить домашних животных.
Именины 15 июня
Именины 15 июня празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Елена, Мария, Никифор, Ульяна, София.
Календарь церковных праздников на июнь
Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Троица в 2021 году выпадает на 20 июня.
За день до этого не менее важная дата — Троицкая родительская суббота. В этот день все православные верующие молятся за умерших родственников. Больше о важных датах можно узнать в календаре церковных праздников на июнь на Фактах ICTV.